31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı TUTAK
Bülent Duru
BBP
%19,2
621 oy
Yavuz Özcan
AK Parti
%18,3
590 oy
Diğer
%63
2.016 oy
Ağrı - TUTAK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 15 / 15
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Duru BBP
- Yavuz Özcan AK Parti
- Baran Öztürk HDP
- Suat Engin DP
- Mehmet Sena Durğut SP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen4.189
- Kullanılan oy3.360
- Geçerli oy3.227
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.970
- 30 Mar 143.292
- 30 Mar 143.134
- Açılan sandık
- 15 / 15
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Duru BBP
- Yavuz Özcan AK Parti
- Baran Öztürk HDP
- Suat Engin DP
- Mehmet Sena Durğut SP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen4.189
- Kullanılan oy3.360
- Geçerli oy3.227
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.970
- 30 Mar 143.292
- 30 Mar 143.134
TUTAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 15 / 15
- %100
Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
DedeliReşit Kıvanç % 100 % 46,1 % 0,2 % 1,6 % 0,7 % 0 % 51,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEDELİ Reşit Kıvanç % 100 % 46,14 % 0,25 % 1,59 % 0,74 % 0 % 51,29 SP
- DEDELİ (30 Mar 2014) Veysi Durak % 97,57 % 0 % 0 % 0 % 2,43 % 0
-
DiyadinBetül Yaşar % 100 % 34,3 % 0,9 % 6,3 % 0,8 % 56,8 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİYADİN Betül Yaşar % 100 % 34,34 % 0,93 % 6,3 % 0,76 % 56,82 % 0,67 SP
- DİYADİN (30 Mar 2014) Hazal Aras % 32,19 % 0,49 % 0,37 % 0 % 48,43 % 13,3 DP
-
DoğubayazıtYıldız Acar % 100 % 27,9 % 1 % 1,7 % 0 % 68,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞUBAYAZIT Yıldız Acar % 100 % 27,86 % 0,97 % 1,71 % 0 % 68,39 % 0,85 SP
- DOĞUBAYAZIT (30 Mar 2014) Murat Rohat Özbay % 32,37 % 1,36 % 0,81 % 0 % 61,88 % 2,28 BTP
-
EleşkirtRamazan Yakut % 100 % 28,7 % 0,6 % 0,4 % 0 % 8,2 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELEŞKİRT Ramazan Yakut % 100 % 28,68 % 0,55 % 0,42 % 0 % 8,2 % 35,88 SP
- ELEŞKİRT (30 Mar 2014) Sebahattin Sarı % 43,22 % 1,38 % 0 % 0 % 17,11 % 36,67 SP
-
HamurCezmi Ergül % 100 % 51,3 % 0,2 % 1,5 % 0 % 1,2 % 45,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAMUR Cezmi Ergül % 100 % 51,33 % 0,17 % 1,53 % 0 % 1,19 % 45,6 SP
- HAMUR (30 Mar 2014) Cezmi Ergül % 40,08 % 0,07 % 13,01 % 0 % 3,13 % 27 SP
-
MerkezSavcı Sayan % 100 % 55,6 % 0 % 1,9 % 2,6 % 37,1 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Savcı Sayan % 100 % 55,57 % 0 % 1,92 % 2,64 % 37,13 % 2,04 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 45,76 % 1,87 % 0,81 % 0 % 45,55 % 2,9 SP
-
PatnosEmrah Kılıç % 100 % 26,3 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 44,9 % 25,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PATNOS Emrah Kılıç % 100 % 26,31 % 0,77 % 1,06 % 0,77 % 44,93 % 25,68 SP
- PATNOS (30 Mar 2014) Cem Afşin Akbay % 32,39 % 0,31 % 0,24 % 0 % 24,45 % 19,68 DP
-
TahirMahmut Kamiloğlu % 100 % 52,7 % 0,2 % 0 % 0 % 0 % 43,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAHİR Mahmut Kamiloğlu % 100 % 52,71 % 0,18 % 0 % 0 % 0 % 43,08 DP
- TAHİR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Taşlıçayİsmet Taşdemir % 100 % 38,2 % 10,1 % 7,4 % 0 % 34,1 % 10,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞLIÇAY İsmet Taşdemir % 100 % 38,25 % 10,09 % 7,38 % 0 % 34,12 % 10,12 SP
- TAŞLIÇAY (30 Mar 2014) İsmail Taşdemir % 47,79 % 1,47 % 1,16 % 0 % 47,41 % 2,17 BTP
-
TutakBülent Duru % 100 % 18,3 % 8,1 % 6,8 % 2,8 % 17,2 % 19,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUTAK Bülent Duru % 100 % 18,28 % 8,09 % 6,82 % 2,76 % 17,2 % 19,24 BBP
- TUTAK (30 Mar 2014) Fırat Öztürk % 5,65 % 1,02 % 0,29 % 0 % 38,54 % 30,25 SP
-
YayladüzüSelami Demirtaş % 100 % 48,5 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 50 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLADÜZÜ Selami Demirtaş % 100 % 48,45 % 0,52 % 0 % 0 % 0 % 50 DP
- YAYLADÜZÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YücekapıNurettin Öztürk % 100 % 46,9 % 0,3 % 0 % 0 % 0 % 51,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YÜCEKAPI Nurettin Öztürk % 100 % 46,87 % 0,33 % 0 % 0 % 0 % 51,91 DP
- YÜCEKAPI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi