Seçim Ağrı DİYADİN Seçim Sonuçları – DİYADİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı DİYADİN

Betül Yaşar

HDP
%56,8
4.385 oy

Salih Yaşar

AK Parti
%34,3
2.650 oy

Diğer

%9
683 oy
Ağrı - DİYADİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %56,8
  • %34,3
  • %6,3
  • %0,9
  • %0,8
  • %56,8
  • %34,3
  • %6,3
  • %0,9
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %32,2
  • %0,4
  • %0,5
  • %0
  • %48,4
  • %32,2
  • %0,4
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • HDP
  • SP
  • AK Parti
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Betül Yaşar HDP
  • Salih Yaşar AK Parti
  • Abidin Yenigün CHP
  • Ahmet Şimşek MHP
  • Rıza Karakuş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 73,4
  • Toplam seçmen11.379
  • Kullanılan oy8.348
  • Geçerli oy7.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.361
  • 30 Mar 147.811
  • 30 Mar 147.368
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,3
  • %34,3
  • %0,9
  • %35,3
  • %34,3
  • %0,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %7,1
  • %6,3
  • %0,8
  • %7,1
  • %6,3
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %57,7
  • %56,8
  • %0,7
  • %0,2
  • %57,7
  • %56,8
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Betül Yaşar HDP
  • Salih Yaşar AK Parti
  • Abidin Yenigün CHP
  • Ahmet Şimşek MHP
  • Rıza Karakuş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 73,4
  • Toplam seçmen11.379
  • Kullanılan oy8.348
  • Geçerli oy7.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.361
  • 30 Mar 147.811
  • 30 Mar 147.368
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİYADİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %56,8
    4.385 oy
  • %34,3
    2.650 oy
  • %6,3
    486 oy
  • %56,8
    4.385 oy
  • %34,3
    2.650 oy
  • %6,3
    486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    3.568 oy
  • %32,2
    2.372 oy
  • %0,4
    27 oy
  • %48,4
    3.568 oy
  • %32,2
    2.372 oy
  • %0,4
    27 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %0,9
    72 oy
  • %0,8
    59 oy
  • %0,7
    52 oy
  • %0,9
    72 oy
  • %0,8
    59 oy
  • %0,7
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    274 oy
  • %0,5
    36 oy
  • %0
  • %3,7
    274 oy
  • BTP
  • %0,2
    14 oy
  • %0,2
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    79 oy
  • %1,1
    79 oy

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DP
  • BBP
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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