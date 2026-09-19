Seçim Ağrı DOĞUBAYAZIT Seçim Sonuçları – DOĞUBAYAZIT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı DOĞUBAYAZIT

Yıldız Acar

HDP
%68,4
20.612 oy

Ertuğrul Eryılmaz

AK Parti
%27,9
8.398 oy

Diğer

%4
1.131 oy
Ağrı - DOĞUBAYAZIT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %68,4
  • %27,9
  • %1,7
  • %1
  • %0,8
  • %68,4
  • %27,9
  • %1,7
  • %1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
  • %32,4
  • %0,8
  • %1,4
  • %1,3
  • %61,9
  • %32,4
  • %0,8
  • %1,4
  • %1,3
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • HDP
  • SP
  • AK Parti
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Acar HDP
  • Ertuğrul Eryılmaz AK Parti
  • Ali Karakol CHP
  • Feyyaz Bilen MHP
  • Necib Yel SP
  • Katılım oranı % 71
  • Toplam seçmen45.035
  • Kullanılan oy31.971
  • Geçerli oy30.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1438.940
  • 30 Mar 1428.175
  • 30 Mar 1426.917
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğubayazıt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,8
  • %27,9
  • %1
  • %28,8
  • %27,9
  • %1
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,7
  • %1,7
  • %1,7
  • %1,7
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %69,5
  • %68,4
  • %0,8
  • %0,2
  • %69,5
  • %68,4
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Acar HDP
  • Ertuğrul Eryılmaz AK Parti
  • Ali Karakol CHP
  • Feyyaz Bilen MHP
  • Necib Yel SP
  • Katılım oranı % 71
  • Toplam seçmen45.035
  • Kullanılan oy31.971
  • Geçerli oy30.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1438.940
  • 30 Mar 1428.175
  • 30 Mar 1426.917
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğubayazıt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DOĞUBAYAZIT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %68,4
    20.612 oy
  • %27,9
    8.398 oy
  • %68,4
    20.612 oy
  • %27,9
    8.398 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
    16.655 oy
  • %32,4
    8.714 oy
  • %61,9
    16.655 oy
  • %32,4
    8.714 oy
  • CHP
  • MHP
  • %1,7
    516 oy
  • %1
    291 oy
  • %1,7
    516 oy
  • %1
    291 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    218 oy
  • %1,4
    366 oy
  • %0,8
    218 oy
  • %1,4
    366 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    255 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,8
    255 oy
  • %0,2
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    349 oy
  • %2,3
    615 oy
  • %1,3
    349 oy
  • %2,3
    615 oy

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DP
  • BBP
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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