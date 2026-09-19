Seçim Ağrı TAŞLIÇAY Seçim Sonuçları – TAŞLIÇAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı TAŞLIÇAY

İsmet Taşdemir

AK Parti
%38,2
1.243 oy

Yusuf Aladağ

HDP
%34,1
1.109 oy

Diğer

%28
898 oy
Ağrı - TAŞLIÇAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • MHP
  • CHP
  • %38,2
  • %34,1
  • %10,1
  • %10,1
  • %7,4
  • %38,2
  • %34,1
  • %10,1
  • %10,1
  • %7,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
  • %47,4
  • %0
  • %1,5
  • %1,2
  • %47,8
  • %47,4
  • %0
  • %1,5
  • %1,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
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DOĞUBAYAZIT
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ELEŞKİRT
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HAMUR
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MERKEZ
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PATNOS
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TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • HDP
  • SP
  • AK Parti
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Taşdemir AK Parti
  • Yusuf Aladağ HDP
  • Salih Arslan SP
  • Sinan Aydemir MHP
  • Kutbettin Tekgül CHP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.993
  • Kullanılan oy3.444
  • Geçerli oy3.250
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.657
  • 30 Mar 143.042
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşlıçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,3
  • %38,2
  • %10,1
  • %48,3
  • %38,2
  • %10,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %7,4
  • %7,4
  • %7,4
  • %7,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %44,3
  • %34,1
  • %10,1
  • %0
  • %44,3
  • %34,1
  • %10,1
  • %0
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Taşdemir AK Parti
  • Yusuf Aladağ HDP
  • Salih Arslan SP
  • Sinan Aydemir MHP
  • Kutbettin Tekgül CHP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.993
  • Kullanılan oy3.444
  • Geçerli oy3.250
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.657
  • 30 Mar 143.042
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşlıçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TAŞLIÇAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %38,2
    1.243 oy
  • %34,1
    1.109 oy
  • %38,2
    1.243 oy
  • %34,1
    1.109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
    1.365 oy
  • %47,4
    1.354 oy
  • %47,8
    1.365 oy
  • %47,4
    1.354 oy
  • SP
  • MHP
  • %10,1
    329 oy
  • %10,1
    328 oy
  • %10,1
    329 oy
  • %10,1
    328 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    42 oy
  • %0
  • %1,5
    42 oy
  • CHP
  • BTP
  • %7,4
    240 oy
  • %0
    1 oy
  • %7,4
    240 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    33 oy
  • %2,2
    62 oy
  • %1,2
    33 oy
  • %2,2
    62 oy

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DP
  • BBP
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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