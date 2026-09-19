Seçim Giresun ÇANAKÇI Seçim Sonuçları – ÇANAKÇI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun ÇANAKÇI

Tuncay Kasım

SP
%57,8
703 oy

Sezer Kadakal

AK Parti
%37,7
458 oy

Diğer

%4
55 oy
Giresun - ÇANAKÇI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %57,8
  • %37,7
  • %4,1
  • %0,4
  • %57,8
  • %37,7
  • %4,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
  • %55,5
  • %41
  • %0,8
  • %1
  • %55,5
  • %41
  • %0,8
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tuncay Kasım SP
  • Sezer Kadakal AK Parti
  • İsmet Öncü MHP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.440
  • Kullanılan oy1.271
  • Geçerli oy1.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.178
  • 30 Mar 141.061
  • 30 Mar 141.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çanakçı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,8
  • %37,7
  • %4,1
  • %41,8
  • %37,7
  • %4,1
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %58,2
  • %57,8
  • %0,4
  • %58,2
  • %57,8
  • %0,4
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tuncay Kasım SP
  • Sezer Kadakal AK Parti
  • İsmet Öncü MHP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.440
  • Kullanılan oy1.271
  • Geçerli oy1.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.178
  • 30 Mar 141.061
  • 30 Mar 141.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çanakçı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇANAKÇI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • %57,8
    703 oy
  • %37,7
    458 oy
  • %57,8
    703 oy
  • %37,7
    458 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    10 oy
  • %55,5
    567 oy
  • %1
    10 oy
  • %55,5
    567 oy
  • MHP
  • BTP
  • %4,1
    50 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %4,1
    50 oy
  • %0,4
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
    419 oy
  • %0,8
    8 oy
  • %41
    419 oy
  • %0,8
    8 oy

      Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 236 / 236
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • SP
      • %48,8
        30.306 oy
      • %48,4
        30.026 oy
      • %2
        1.232 oy
      • %48,8
        30.306 oy
      • %48,4
        30.026 oy
      • %2
        1.232 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %39,1
        23.668 oy
      • %46,3
        28.031 oy
      • %1,4
        864 oy
      • %39,1
        23.668 oy
      • %46,3
        28.031 oy
      • %1,4
        864 oy
      • TKP
      • BTP
      • DSP
      • %0,4
        221 oy
      • %0,2
        147 oy
      • %0,2
        120 oy
      • %0,4
        221 oy
      • %0,2
        147 oy
      • %0,2
        120 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        94 oy
      • %0,1
        58 oy
      • %0
      • %0,2
        94 oy
      • %0,1
        58 oy
      • MHP
      • %0
        0 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • %11,9
        7.222 oy
      • %11,9
        7.222 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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