Seçim Giresun PİRAZİZ Seçim Sonuçları – PİRAZİZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun PİRAZİZ

Hüseyin Görgülüoğlu

CHP
%53,6
2.833 oy

Uğur Melikoğlu

AK Parti
%42,4
2.243 oy

Diğer

%4
209 oy
Giresun - PİRAZİZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %53,6
  • %42,4
  • %3
  • %0,9
  • %0,1
  • %53,6
  • %42,4
  • %3
  • %0,9
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %34,9
  • %21
  • %0,9
  • %0,1
  • %43
  • %34,9
  • %21
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Görgülüoğlu CHP
  • Uğur Melikoğlu AK Parti
  • Göksel Güneş MHP
  • Cevat Gündoğdu SP
  • Cevat Korkmaz BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen6.087
  • Kullanılan oy5.457
  • Geçerli oy5.285
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.444
  • 30 Mar 144.896
  • 30 Mar 144.784
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Piraziz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,4
  • %42,4
  • %3
  • %45,4
  • %42,4
  • %3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1
  • %0,9
  • %0,1
  • %1
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Görgülüoğlu CHP
  • Uğur Melikoğlu AK Parti
  • Göksel Güneş MHP
  • Cevat Gündoğdu SP
  • Cevat Korkmaz BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen6.087
  • Kullanılan oy5.457
  • Geçerli oy5.285
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.444
  • 30 Mar 144.896
  • 30 Mar 144.784
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Piraziz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PİRAZİZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %53,6
    2.833 oy
  • %42,4
    2.243 oy
  • %53,6
    2.833 oy
  • %42,4
    2.243 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    2.058 oy
  • %34,9
    1.671 oy
  • %43
    2.058 oy
  • %34,9
    1.671 oy
  • MHP
  • SP
  • %3
    157 oy
  • %0,9
    46 oy
  • %3
    157 oy
  • %0,9
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21
    1.007 oy
  • %0,9
    43 oy
  • %21
    1.007 oy
  • %0,9
    43 oy
  • BTP
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 236
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    7.222 oy
  • %11,9
    7.222 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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