Seçim Giresun ÇAMOLUK Seçim Sonuçları – ÇAMOLUK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun ÇAMOLUK

Fatih Düz

MHP
%65,4
1.530 oy

Musa Varıcı

AK Parti
%30,2
708 oy

Diğer

%5
103 oy
Giresun - ÇAMOLUK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %65,4
  • %30,2
  • %4,2
  • %0,2
  • %65,4
  • %30,2
  • %4,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
  • %38,7
  • %4,6
  • %0,5
  • %31,9
  • %38,7
  • %4,6
  • %0,5
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Düz MHP
  • Musa Varıcı AK Parti
  • Hüseyin Akarçeşme SP
  • Zekai Çıtlak BTP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.935
  • Kullanılan oy2.435
  • Geçerli oy2.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.657
  • 30 Mar 142.386
  • 30 Mar 142.272
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamoluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %95,6
  • %65,4
  • %30,2
  • %95,6
  • %65,4
  • %30,2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %4,4
  • %4,2
  • %0,2
  • %4,4
  • %4,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Düz MHP
  • Musa Varıcı AK Parti
  • Hüseyin Akarçeşme SP
  • Zekai Çıtlak BTP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.935
  • Kullanılan oy2.435
  • Geçerli oy2.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.657
  • 30 Mar 142.386
  • 30 Mar 142.272
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamoluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAMOLUK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %65,4
    1.530 oy
  • %30,2
    708 oy
  • %65,4
    1.530 oy
  • %30,2
    708 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
    725 oy
  • %38,7
    879 oy
  • %31,9
    725 oy
  • %38,7
    879 oy
  • SP
  • BTP
  • %4,2
    98 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %4,2
    98 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,6
    105 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %4,6
    105 oy
  • %0,5
    11 oy

      Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 236 / 236
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • SP
      • %48,8
        30.306 oy
      • %48,4
        30.026 oy
      • %2
        1.232 oy
      • %48,8
        30.306 oy
      • %48,4
        30.026 oy
      • %2
        1.232 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %39,1
        23.668 oy
      • %46,3
        28.031 oy
      • %1,4
        864 oy
      • %39,1
        23.668 oy
      • %46,3
        28.031 oy
      • %1,4
        864 oy
      • TKP
      • BTP
      • DSP
      • %0,4
        221 oy
      • %0,2
        147 oy
      • %0,2
        120 oy
      • %0,4
        221 oy
      • %0,2
        147 oy
      • %0,2
        120 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        94 oy
      • %0,1
        58 oy
      • %0
      • %0,2
        94 oy
      • %0,1
        58 oy
      • MHP
      • %0
        0 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • %11,9
        7.222 oy
      • %11,9
        7.222 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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