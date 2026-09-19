Seçim Giresun KEŞAP Seçim Sonuçları – KEŞAP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun KEŞAP

Mehmet Emür

AK Parti
%54,5
3.028 oy

Murat Bıçakçı

CHP
%37,5
2.080 oy

Diğer

%8
445 oy
Giresun - KEŞAP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54,5
  • %37,5
  • %7
  • %0,9
  • %0,1
  • %54,5
  • %37,5
  • %7
  • %0,9
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %22,5
  • %32,5
  • %0,8
  • %0,1
  • %43,8
  • %22,5
  • %32,5
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emür AK Parti
  • Murat Bıçakçı CHP
  • Mehmet Yüksel MHP
  • Korkmaz Büyükaydın SP
  • Mehmet Kağan Özkaya BTP
  • Katılım oranı % 80,4
  • Toplam seçmen7.253
  • Kullanılan oy5.832
  • Geçerli oy5.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.787
  • 30 Mar 145.613
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keşap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,5
  • %54,5
  • %7
  • %61,5
  • %54,5
  • %7
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,1
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emür AK Parti
  • Murat Bıçakçı CHP
  • Mehmet Yüksel MHP
  • Korkmaz Büyükaydın SP
  • Mehmet Kağan Özkaya BTP
  • Katılım oranı % 80,4
  • Toplam seçmen7.253
  • Kullanılan oy5.832
  • Geçerli oy5.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.787
  • 30 Mar 145.613
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keşap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KEŞAP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %54,5
    3.028 oy
  • %37,5
    2.080 oy
  • %54,5
    3.028 oy
  • %37,5
    2.080 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    2.457 oy
  • %22,5
    1.261 oy
  • %43,8
    2.457 oy
  • %22,5
    1.261 oy
  • MHP
  • SP
  • %7
    386 oy
  • %0,9
    52 oy
  • %7
    386 oy
  • %0,9
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    1.823 oy
  • %0,8
    47 oy
  • %32,5
    1.823 oy
  • %0,8
    47 oy
  • BTP
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 236
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    7.222 oy
  • %11,9
    7.222 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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