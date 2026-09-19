Seçim Giresun ŞEBİNKARAHİSAR Seçim Sonuçları – ŞEBİNKARAHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun ŞEBİNKARAHİSAR

Şahin Yılancı

AK Parti
%41,3
2.533 oy

Murat Bölük

MHP
%30,4
1.866 oy

Diğer

%29
1.736 oy
Giresun - ŞEBİNKARAHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %41,3
  • %30,4
  • %27,8
  • %0,3
  • %0,2
  • %41,3
  • %30,4
  • %27,8
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %32,3
  • %0
  • %1,3
  • %0,1
  • %41,1
  • %32,3
  • %0
  • %1,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Yılancı AK Parti
  • Murat Bölük MHP
  • Oktay Alp İYİ Parti
  • Besim Osman Kacar SP
  • Hasan Peçe BTP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen7.962
  • Kullanılan oy6.397
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.546
  • 30 Mar 147.013
  • 30 Mar 146.799
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şebinkarahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,7
  • %41,3
  • %30,4
  • %71,7
  • %41,3
  • %30,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %27,8
  • %27,8
  • %27,8
  • %27,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Yılancı AK Parti
  • Murat Bölük MHP
  • Oktay Alp İYİ Parti
  • Besim Osman Kacar SP
  • Hasan Peçe BTP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen7.962
  • Kullanılan oy6.397
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.546
  • 30 Mar 147.013
  • 30 Mar 146.799
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şebinkarahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞEBİNKARAHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,3
    2.533 oy
  • %30,4
    1.866 oy
  • %41,3
    2.533 oy
  • %30,4
    1.866 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    2.792 oy
  • %32,3
    2.194 oy
  • %41,1
    2.792 oy
  • %32,3
    2.194 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %27,8
    1.708 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %27,8
    1.708 oy
  • %0,3
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    91 oy
  • %0
  • %1,3
    91 oy
  • BTP
  • %0,2
    11 oy
  • %0,2
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    8 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 236
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    7.222 oy
  • %11,9
    7.222 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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