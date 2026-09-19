31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun ŞEBİNKARAHİSAR
Şahin Yılancı
AK Parti
%41,3
2.533 oy
Murat Bölük
MHP
%30,4
1.866 oy
Diğer
%29
1.736 oy
Giresun - ŞEBİNKARAHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 32 / 32
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Şahin Yılancı AK Parti
- Murat Bölük MHP
- Oktay Alp İYİ Parti
- Besim Osman Kacar SP
- Hasan Peçe BTP
- Katılım oranı % 80,3
- Toplam seçmen7.962
- Kullanılan oy6.397
- Geçerli oy6.135
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.546
- 30 Mar 147.013
- 30 Mar 146.799
- Açılan sandık
- 32 / 32
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Şahin Yılancı AK Parti
- Murat Bölük MHP
- Oktay Alp İYİ Parti
- Besim Osman Kacar SP
- Hasan Peçe BTP
- Katılım oranı % 80,3
- Toplam seçmen7.962
- Kullanılan oy6.397
- Geçerli oy6.135
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.546
- 30 Mar 147.013
- 30 Mar 146.799
ŞEBİNKARAHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 32 / 32
- %100
Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AlucraSuat Aybar % 100 % 39,5 % 53,7 % 3,6 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALUCRA Suat Aybar % 100 % 39,49 % 53,68 % 3,63 % 0 % 0 % 1,96 SP
- ALUCRA (30 Mar 2014) Asım Kaymakçı % 55,04 % 21,4 % 1,66 % 0 % 0 % 21,63 SP
-
AydındereNuri Demir % 100 % 56,1 % 5,2 % 0 % 38,4 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINDERE Nuri Demir % 100 % 56,08 % 5,24 % 0 % 38,41 % 0 % 0,16 SP
- AYDINDERE (30 Mar 2014) Nuri Demir % 26,54 % 18,21 % 6,79 % 0 % 0 % 47,53 SP
-
BulancakRecep Yakar % 100 % 47 % 4,7 % 46,6 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BULANCAK Recep Yakar % 100 % 46,97 % 4,68 % 46,6 % 0 % 0 % 1,53 SP
- BULANCAK (30 Mar 2014) Recep Yakar % 46,85 % 2,98 % 38,4 % 0 % 0 % 10,86 SP
-
ÇamolukFatih Düz % 100 % 30,2 % 65,4 % 0 % 0 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMOLUK Fatih Düz % 100 % 30,24 % 65,36 % 0 % 0 % 0 % 4,19 SP
- ÇAMOLUK (30 Mar 2014) Savaş Akarçeşme % 38,69 % 31,91 % 0 % 0 % 0 % 24,3 BBP
-
ÇanakçıTuncay Kasım % 100 % 37,7 % 4,1 % 0 % 0 % 0 % 57,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANAKÇI Tuncay Kasım % 100 % 37,66 % 4,11 % 0 % 0 % 0 % 57,81 SP
- ÇANAKÇI (30 Mar 2014) Tuncay Kasım % 55,48 % 41 % 1,76 % 0 % 0 % 0,98 SP
-
ÇavuşluFatih Duzcu % 100 % 42,8 % 25,6 % 0 % 28,7 % 0 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAVUŞLU Fatih Duzcu % 100 % 42,8 % 25,6 % 0 % 28,66 % 0 % 1,45 Bağımsız
- ÇAVUŞLU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DereliKazım Zeki Şenlikoğlu % 100 % 53,4 % 9,9 % 16,1 % 19,1 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERELİ Kazım Zeki Şenlikoğlu % 100 % 53,36 % 9,92 % 16,1 % 19,12 % 0 % 1,34 SP
- DERELİ (30 Mar 2014) Kazım Zeki Şenlikoğlu % 65,33 % 27,14 % 6,47 % 0 % 0 % 0,92 SP
-
DoğankentRüşan Özden % 100 % 48,1 % 35,3 % 0 % 3,7 % 0 % 11,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANKENT Rüşan Özden % 100 % 48,08 % 35,32 % 0 % 3,67 % 0 % 11,93 BBP
- DOĞANKENT (30 Mar 2014) Haşim Birol Tekin % 29,84 % 50,5 % 1,56 % 0 % 0 % 16,68 BBP
-
DuroğluHalil Çetin % 100 % 28,9 % 66,1 % 0 % 4 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DUROĞLU Halil Çetin % 100 % 28,93 % 66,13 % 0 % 3,99 % 0 % 0,67 SP
- DUROĞLU (30 Mar 2014) Salih Şen % 45,64 % 51,07 % 1,97 % 0 % 0 % 0,33 SP
-
EspiyeMustafa Karadere % 100 % 46,6 % 9,8 % 0 % 42,5 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESPİYE Mustafa Karadere % 100 % 46,62 % 9,79 % 0 % 42,52 % 0 % 0,64 SP
- ESPİYE (30 Mar 2014) Mustafa Karadere % 53,2 % 39,92 % 5,33 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
EynesilAhmet Latif Karadeniz % 100 % 36,6 % 5,6 % 56,8 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EYNESİL Ahmet Latif Karadeniz % 100 % 36,65 % 5,6 % 56,84 % 0 % 0 % 0,61 SP
- EYNESİL (30 Mar 2014) Coşkun Somuncuoğlu % 42,58 % 19,26 % 35,46 % 0 % 0 % 2,42 SP
-
GöreleTolga Erener % 100 % 43,6 % 26,3 % 29,1 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖRELE Tolga Erener % 100 % 43,57 % 26,34 % 29,15 % 0 % 0 % 0,61 SP
- GÖRELE (30 Mar 2014) Tolga Erener % 33,53 % 5,64 % 26,88 % 0 % 0 % 30,5 Bağımsız
-
GüceAytekin Geçgel % 100 % 61,5 % 5,2 % 31,8 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜCE Aytekin Geçgel % 100 % 61,51 % 5,24 % 31,78 % 0 % 0 % 1,23 SP
- GÜCE (30 Mar 2014) Aytekin Geçgel % 68,61 % 0,97 % 28,84 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
KeşapMehmet Emür % 100 % 54,5 % 7 % 37,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEŞAP Mehmet Emür % 100 % 54,53 % 6,95 % 37,46 % 0 % 0 % 0,94 SP
- KEŞAP (30 Mar 2014) Mehmet Emür % 43,77 % 32,48 % 22,47 % 0 % 0 % 0,84 SP
-
KovanlıkHarun Kalıntaş % 100 % 45,5 % 15,5 % 0 % 0 % 0 % 29,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOVANLIK Harun Kalıntaş % 100 % 45,52 % 15,47 % 0 % 0 % 0 % 29,35 BBP
- KOVANLIK (30 Mar 2014) Ahmet Bulut % 39,15 % 9,76 % 0 % 0 % 0 % 48,63 SP
-
MerkezAytekin Şenlikoğlu % 100 % 48,8 % 0 % 48,4 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Aytekin Şenlikoğlu % 100 % 48,84 % 0 % 48,39 % 0 % 0 % 1,99 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 39,11 % 11,93 % 46,32 % 0 % 0 % 1,43 SP
-
ÖrenMustafa Eren % 100 % 37,5 % 31 % 0 % 31 % 0 % 0,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖREN Mustafa Eren % 100 % 37,45 % 31,05 % 0 % 30,98 % 0 % 0,33 BTP
- ÖREN (30 Mar 2014) Habip Usta % 35,19 % 22,92 % 10,79 % 0 % 0 % 17,02 SP
-
PirazizHüseyin Görgülüoğlu % 100 % 42,4 % 3 % 53,6 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PİRAZİZ Hüseyin Görgülüoğlu % 100 % 42,44 % 2,97 % 53,6 % 0 % 0 % 0,87 SP
- PİRAZİZ (30 Mar 2014) Hüseyin Görgülüoğlu % 34,93 % 21,05 % 43,02 % 0 % 0 % 0,9 SP
-
SoğukpınarMustafa Eyice % 100 % 40,7 % 12,2 % 45,2 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SOĞUKPINAR Mustafa Eyice % 100 % 40,74 % 12,2 % 45,15 % 0 % 0 % 1,52 SP
- SOĞUKPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ŞebinkarahisarŞahin Yılancı % 100 % 41,3 % 30,4 % 0 % 27,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEBİNKARAHİSAR Şahin Yılancı % 100 % 41,29 % 30,42 % 0 % 27,84 % 0 % 0,28 SP
- ŞEBİNKARAHİSAR (30 Mar 2014) Şahin Yılancı % 41,06 % 32,27 % 25,21 % 0 % 0 % 1,34 SP
-
TireboluBurhan Takır % 100 % 39,2 % 12,4 % 47,1 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TİREBOLU Burhan Takır % 100 % 39,2 % 12,36 % 47,1 % 0 % 0 % 1,13 SP
- TİREBOLU (30 Mar 2014) Abdullah Karapıçak % 46,28 % 17,98 % 33,34 % 0 % 0 % 0,86 BBP
-
ÜçtepeHacı Gasim Akıllı % 100 % 43,6 % 56 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜÇTEPE Hacı Gasim Akıllı % 100 % 43,61 % 55,99 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- ÜÇTEPE (30 Mar 2014) Harun Öztürk % 54,58 % 43,46 % 0 % 0 % 0 % 1,72 SP
-
YağlıdereYaşar İbaş % 100 % 31,8 % 60,4 % 0 % 7,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAĞLIDERE Yaşar İbaş % 100 % 31,77 % 60,44 % 0 % 7,21 % 0 % 0,4 SP
- YAĞLIDERE (30 Mar 2014) Abdurrahman Kırhasanoğlu % 51,44 % 43,35 % 3,51 % 0 % 0 % 1,44 SP
-
YavuzkemalAdem Önal % 100 % 45,9 % 4,1 % 0 % 0 % 0 % 49,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAVUZKEMAL Adem Önal % 100 % 45,87 % 4,06 % 0 % 0 % 0 % 49,93 SP
- YAVUZKEMAL (30 Mar 2014) Abdullah Önal % 68,3 % 3,32 % 1,57 % 0 % 0 % 18,05 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 236 / 236
- %100
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