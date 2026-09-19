Seçim Giresun DOĞANKENT Seçim Sonuçları – DOĞANKENT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun DOĞANKENT

Rüşan Özden

AK Parti
%48,1
1.112 oy

Haşim Birol Tekin

MHP
%35,3
817 oy

Diğer

%17
384 oy
Giresun - DOĞANKENT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %48,1
  • %35,3
  • %11,9
  • %3,7
  • %0,6
  • %48,1
  • %35,3
  • %11,9
  • %3,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
  • %50,5
  • %16,7
  • %0
  • %0,5
  • %29,8
  • %50,5
  • %16,7
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rüşan Özden AK Parti
  • Haşim Birol Tekin MHP
  • Nazmiye Kabadayı BBP
  • İsmail Tarı İYİ Parti
  • Ziya Önal BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.413
  • Geçerli oy2.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.522
  • 30 Mar 142.274
  • 30 Mar 142.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğankent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %83,4
  • %48,1
  • %35,3
  • %83,4
  • %48,1
  • %35,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %3,7
  • %3,7
  • %3,7
  • Diğer
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %12,9
  • %11,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %12,9
  • %11,9
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rüşan Özden AK Parti
  • Haşim Birol Tekin MHP
  • Nazmiye Kabadayı BBP
  • İsmail Tarı İYİ Parti
  • Ziya Önal BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.413
  • Geçerli oy2.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.522
  • 30 Mar 142.274
  • 30 Mar 142.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğankent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DOĞANKENT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,1
    1.112 oy
  • %35,3
    817 oy
  • %48,1
    1.112 oy
  • %35,3
    817 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
    651 oy
  • %50,5
    1.102 oy
  • %29,8
    651 oy
  • %50,5
    1.102 oy
  • BBP
  • İYİ Parti
  • %11,9
    276 oy
  • %3,7
    85 oy
  • %11,9
    276 oy
  • %3,7
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,7
    364 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,7
    364 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • %0,6
    13 oy
  • %0,4
    10 oy
  • %0,6
    13 oy
  • %0,4
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    11 oy
  • %0,9
    20 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,9
    20 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 236
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    7.222 oy
  • %11,9
    7.222 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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