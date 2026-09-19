Seçim Giresun TİREBOLU Seçim Sonuçları – TİREBOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Giresun TİREBOLU

Burhan Takır

CHP
%47,1
4.608 oy

Abdullah Karabıçak

AK Parti
%39,2
3.835 oy

Diğer

%14
1.340 oy
Giresun - TİREBOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %47,1
  • %39,2
  • %12,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %47,1
  • %39,2
  • %12,4
  • %1,1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
  • %46,3
  • %18
  • %0,8
  • %0,3
  • %33,3
  • %46,3
  • %18
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Burhan Takır CHP
  • Abdullah Karabıçak AK Parti
  • Fikri Şen MHP
  • Etem Taş SP
  • Ahmet Kurucu BTP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen11.913
  • Kullanılan oy10.153
  • Geçerli oy9.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.499
  • 30 Mar 149.184
  • 30 Mar 148.827
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tirebolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
  • %39,2
  • %12,4
  • %51,6
  • %39,2
  • %12,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,1
  • %47,1
  • %47,1
  • %47,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,2
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,2
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
ALUCRA
yukleniyor
BULANCAK
yukleniyor
ÇAMOLUK
yukleniyor
ÇANAKÇI
yukleniyor
DERELİ
yukleniyor
DOĞANKENT
yukleniyor
ESPİYE
yukleniyor
EYNESİL
yukleniyor
GÖRELE
yukleniyor
GÜCE
yukleniyor
KEŞAP
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PİRAZİZ
yukleniyor
ŞEBİNKARAHİSAR
yukleniyor
TİREBOLU
yukleniyor
YAĞLIDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Burhan Takır CHP
  • Abdullah Karabıçak AK Parti
  • Fikri Şen MHP
  • Etem Taş SP
  • Ahmet Kurucu BTP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen11.913
  • Kullanılan oy10.153
  • Geçerli oy9.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.499
  • 30 Mar 149.184
  • 30 Mar 148.827
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tirebolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TİREBOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %47,1
    4.608 oy
  • %39,2
    3.835 oy
  • %47,1
    4.608 oy
  • %39,2
    3.835 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
    2.943 oy
  • %46,3
    4.085 oy
  • %33,3
    2.943 oy
  • %46,3
    4.085 oy
  • MHP
  • SP
  • %12,4
    1.209 oy
  • %1,1
    111 oy
  • %12,4
    1.209 oy
  • %1,1
    111 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    1.587 oy
  • %0,8
    72 oy
  • %18
    1.587 oy
  • %0,8
    72 oy
  • BTP
  • %0,2
    20 oy
  • %0,2
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    30 oy
  • %0,3
    30 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 236
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %48,8
    30.306 oy
  • %48,4
    30.026 oy
  • %2
    1.232 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %0,2
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • %0,1
    58 oy
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    7.222 oy
  • %11,9
    7.222 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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