Seçim Nevşehir HACIBEKTAŞ Seçim Sonuçları – HACIBEKTAŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir HACIBEKTAŞ

Arif Yoldaş Altıok

CHP
%34,3
1.104 oy

Ali Eğer

Bağımsız
%15
482 oy

Diğer

%51
1.631 oy
Nevşehir - HACIBEKTAŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • AK Parti
  • %34,3
  • %29,6
  • %13,1
  • %12,1
  • %8
  • %34,3
  • %29,6
  • %13,1
  • %12,1
  • %8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
  • %58,1
  • %0
  • %0
  • %9,7
  • %28,6
  • %58,1
  • %0
  • %0
  • %9,7
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Yoldaş Altıok CHP
  • Ali Eğer Bağımsız
  • Ali Haydar Can Sümer TKP
  • Recai Aksu DSP
  • Ali Rıza Selmanpakoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen3.872
  • Kullanılan oy3.323
  • Geçerli oy3.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.875
  • 30 Mar 143.435
  • 30 Mar 143.293
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacıbektaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %34,3
  • %34,3
  • %34,3
  • %34,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %10,2
  • %8
  • %2,2
  • %10,2
  • %8
  • %2,2
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • %55,5
  • %29,6
  • %13,1
  • %12,1
  • %55,5
  • %29,6
  • %13,1
  • %12,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Yoldaş Altıok CHP
  • Ali Eğer Bağımsız
  • Ali Haydar Can Sümer TKP
  • Recai Aksu DSP
  • Ali Rıza Selmanpakoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen3.872
  • Kullanılan oy3.323
  • Geçerli oy3.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.875
  • 30 Mar 143.435
  • 30 Mar 143.293
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacıbektaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HACIBEKTAŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %34,3
    1.104 oy
  • %29,6
    952 oy
  • %13,1
    420 oy
  • %34,3
    1.104 oy
  • %29,6
    952 oy
  • %13,1
    420 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
    941 oy
  • %58,1
    1.912 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,6
    941 oy
  • %58,1
    1.912 oy
  • %0
  • DSP
  • AK Parti
  • MHP
  • %12,1
    388 oy
  • %8
    257 oy
  • %2,2
    70 oy
  • %12,1
    388 oy
  • %8
    257 oy
  • %2,2
    70 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,7
    319 oy
  • %1,8
    58 oy
  • %0
  • %9,7
    319 oy
  • %1,8
    58 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,7
    23 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,7
    23 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    55 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %1,7
    55 oy
  • %0,2
    8 oy

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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