Seçim Nevşehir KOZAKLI Seçim Sonuçları – KOZAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir KOZAKLI

Akif Kabukcuoğlu

AK Parti
%44
2.150 oy

Celalettin Güven

MHP
%34,4
1.684 oy

Diğer

%22
1.057 oy
Nevşehir - KOZAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %44
  • %34,4
  • %20,8
  • %0,8
  • %0,1
  • %44
  • %34,4
  • %20,8
  • %0,8
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
  • %55,7
  • %1,9
  • %0,5
  • %0
  • %41,9
  • %55,7
  • %1,9
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kabukcuoğlu AK Parti
  • Celalettin Güven MHP
  • Bülent Öcal CHP
  • Günay Özcan SP
  • Hasan Çavuş BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen5.800
  • Kullanılan oy5.162
  • Geçerli oy4.891
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.535
  • 30 Mar 145.095
  • 30 Mar 144.890
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %78,4
  • %44
  • %34,4
  • %78,4
  • %44
  • %34,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %20,8
  • %20,8
  • %20,8
  • %20,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kabukcuoğlu AK Parti
  • Celalettin Güven MHP
  • Bülent Öcal CHP
  • Günay Özcan SP
  • Hasan Çavuş BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen5.800
  • Kullanılan oy5.162
  • Geçerli oy4.891
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.535
  • 30 Mar 145.095
  • 30 Mar 144.890
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KOZAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %44
    2.150 oy
  • %34,4
    1.684 oy
  • %44
    2.150 oy
  • %34,4
    1.684 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
    2.051 oy
  • %55,7
    2.723 oy
  • %41,9
    2.051 oy
  • %55,7
    2.723 oy
  • CHP
  • SP
  • %20,8
    1.016 oy
  • %0,8
    37 oy
  • %20,8
    1.016 oy
  • %0,8
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    91 oy
  • %0,5
    25 oy
  • %1,9
    91 oy
  • %0,5
    25 oy
  • BTP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3