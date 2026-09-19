Seçim Nevşehir GÜLŞEHİR Seçim Sonuçları – GÜLŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir GÜLŞEHİR

Fatih Çiftci

AK Parti
%48,5
3.731 oy

Vahdi Arısoy

İYİ Parti
%37,8
2.905 oy

Diğer

%13
1.055 oy
Nevşehir - GÜLŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %48,5
  • %37,8
  • %12,2
  • %1,3
  • %0,1
  • %48,5
  • %37,8
  • %12,2
  • %1,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,1
  • %0
  • %52,4
  • %1,3
  • %0,1
  • %31,1
  • %0
  • %52,4
  • %1,3
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çiftci AK Parti
  • Vahdi Arısoy İYİ Parti
  • Şengezer Kürk MHP
  • Hüseyin Ödemiş SP
  • Kerim Baltat BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen9.031
  • Kullanılan oy7.983
  • Geçerli oy7.691
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.958
  • 30 Mar 148.071
  • 30 Mar 147.752
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,7
  • %48,5
  • %12,2
  • %60,7
  • %48,5
  • %12,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %37,8
  • %37,8
  • %37,8
  • %37,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,5
  • %1,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %1,5
  • %1,3
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çiftci AK Parti
  • Vahdi Arısoy İYİ Parti
  • Şengezer Kürk MHP
  • Hüseyin Ödemiş SP
  • Kerim Baltat BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen9.031
  • Kullanılan oy7.983
  • Geçerli oy7.691
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.958
  • 30 Mar 148.071
  • 30 Mar 147.752
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜLŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %48,5
    3.731 oy
  • %37,8
    2.905 oy
  • %48,5
    3.731 oy
  • %37,8
    2.905 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,1
    2.411 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,1
    2.411 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %12,2
    941 oy
  • %1,3
    103 oy
  • %12,2
    941 oy
  • %1,3
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    4.065 oy
  • %1,3
    104 oy
  • %52,4
    4.065 oy
  • %1,3
    104 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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