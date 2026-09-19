Seçim Nevşehir MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir MERKEZ

Rasim Arı

AK Parti
%51,6
30.024 oy

Filiz Kılıç

MHP
%34,3
19.983 oy

Diğer

%14
8.205 oy
Nevşehir - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,6
  • %34,3
  • %10,3
  • %2,1
  • %1,3
  • %51,6
  • %34,3
  • %10,3
  • %2,1
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
  • %42,7
  • %0
  • %1,6
  • %0,6
  • %52,5
  • %42,7
  • %0
  • %1,6
  • %0,6
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Arı AK Parti
  • Filiz Kılıç MHP
  • Mehmet Özkan İYİ Parti
  • İsmet Fatih Terzioğlu SP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen70.906
  • Kullanılan oy60.003
  • Geçerli oy58.212
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.932
  • 30 Mar 1457.340
  • 30 Mar 1455.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %85,9
  • %51,6
  • %34,3
  • %85,9
  • %51,6
  • %34,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %10,3
  • %10,3
  • %10,3
  • %10,3
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %3,8
  • %2,1
  • %1,3
  • %0,2
  • %3,8
  • %2,1
  • %1,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Arı AK Parti
  • Filiz Kılıç MHP
  • Mehmet Özkan İYİ Parti
  • İsmet Fatih Terzioğlu SP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen70.906
  • Kullanılan oy60.003
  • Geçerli oy58.212
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.932
  • 30 Mar 1457.340
  • 30 Mar 1455.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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