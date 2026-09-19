31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir MERKEZ
Rasim Arı
AK Parti
%51,6
30.024 oy
Filiz Kılıç
MHP
%34,3
19.983 oy
Diğer
%14
8.205 oy
Nevşehir - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rasim Arı AK Parti
- Filiz Kılıç MHP
- Mehmet Özkan İYİ Parti
- İsmet Fatih Terzioğlu SP
- Ahmet Bilgili BBP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen70.906
- Kullanılan oy60.003
- Geçerli oy58.212
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1463.932
- 30 Mar 1457.340
- 30 Mar 1455.520
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rasim Arı AK Parti
- Filiz Kılıç MHP
- Mehmet Özkan İYİ Parti
- İsmet Fatih Terzioğlu SP
- Ahmet Bilgili BBP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen70.906
- Kullanılan oy60.003
- Geçerli oy58.212
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1463.932
- 30 Mar 1457.340
- 30 Mar 1455.520
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AcıgölErcan Ertaş % 100 % 59,4 % 39,5 % 0 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ACIGÖL Ercan Ertaş % 100 % 59,38 % 39,52 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
- ACIGÖL (30 Mar 2014) Ercan Ertaş % 75,33 % 19,37 % 2,76 % 0 % 0 % 2,54 SP
-
AvanosCelal Alper İbaş % 100 % 31,6 % 27,9 % 39 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AVANOS Celal Alper İbaş % 100 % 31,58 % 27,86 % 38,99 % 0 % 0 % 0,9 SP
- AVANOS (30 Mar 2014) İsmet İnce % 39,67 % 18,28 % 39,75 % 0 % 0 % 1,89 SP
-
ÇalışKazım Yılmaz % 100 % 57,2 % 41 % 1,2 % 0 % 0 % 0,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇALIŞ Kazım Yılmaz % 100 % 57,17 % 40,98 % 1,18 % 0 % 0 % 0,67 BBP
- ÇALIŞ (30 Mar 2014) Alpaslan Özer % 55,68 % 41,29 % 2,65 % 0 % 0 % 0,38 SP
-
Çatİbrahim Ertürk % 100 % 50,5 % 48,6 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAT İbrahim Ertürk % 100 % 50,47 % 48,65 % 0 % 0 % 0 % 0,88 SP
- ÇAT (30 Mar 2014) Kamil Duru % 63,79 % 2,99 % 0 % 0 % 0 % 12,29 SP
-
DerinkuyuBülent Aksoy % 100 % 46 % 11,1 % 41,3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERİNKUYU Bülent Aksoy % 100 % 46,02 % 11,1 % 41,25 % 0 % 0 % 1,57 SP
- DERİNKUYU (30 Mar 2014) Ahmet Balcı % 29,55 % 31,38 % 24,96 % 0 % 0 % 11,23 Bağımsız
-
GöreMustafa Topçu % 100 % 51,7 % 47,6 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖRE Mustafa Topçu % 100 % 51,74 % 47,62 % 0 % 0 % 0 % 0,63 SP
- GÖRE (30 Mar 2014) Mustafa Topçu % 61,96 % 31,64 % 5,73 % 0 % 0 % 0,66 SP
-
GöremeÖmer Eren % 100 % 49,3 % 49,8 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖREME Ömer Eren % 100 % 49,26 % 49,79 % 0 % 0 % 0 % 0,95 SP
- GÖREME (30 Mar 2014) Nuri Cingil % 53,37 % 38,62 % 0 % 0 % 0 % 8 SP
-
GülşehirFatih Çiftci % 100 % 48,5 % 12,2 % 0 % 37,8 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLŞEHİR Fatih Çiftci % 100 % 48,51 % 12,24 % 0 % 37,77 % 0 % 1,34 SP
- GÜLŞEHİR (30 Mar 2014) Vahdi Arısoy % 31,1 % 52,44 % 14,76 % 0 % 0 % 1,34 SP
-
HacıbektaşArif Yoldaş Altıok % 100 % 8 % 2,2 % 34,3 % 0 % 0 % 29,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HACIBEKTAŞ Arif Yoldaş Altıok % 100 % 7,99 % 2,18 % 34,32 % 0 % 0 % 29,59 Bağımsız
- HACIBEKTAŞ (30 Mar 2014) Recai Aksu % 9,69 % 1,76 % 28,58 % 0 % 0 % 58,06 Bağımsız
-
KalabaErdal Yorgancı % 100 % 49,2 % 30,6 % 0 % 10 % 0 % 10,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALABA Erdal Yorgancı % 100 % 49,19 % 30,55 % 0 % 9,99 % 0 % 10,09 BBP
- KALABA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarapınarYasin Güneş % 100 % 59,9 % 39,8 % 0 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAPINAR Yasin Güneş % 100 % 59,87 % 39,77 % 0 % 0 % 0 % 0,21 SP
- KARAPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KavakFeridun Bağcı % 100 % 47,4 % 52,2 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAK Feridun Bağcı % 100 % 47,39 % 52,22 % 0 % 0 % 0 % 0,39 SP
- KAVAK (30 Mar 2014) Celal Yiğit % 46,59 % 0,24 % 0 % 0 % 0 % 41,21 BBP
-
KaymaklıHarun Çekiç % 100 % 41,9 % 56,6 % 0 % 0 % 0 % 0,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYMAKLI Harun Çekiç % 100 % 41,86 % 56,61 % 0 % 0 % 0 % 0,92 DSP
- KAYMAKLI (30 Mar 2014) Halit Elma % 41,7 % 38,17 % 0 % 0 % 0 % 16,38 BBP
-
KozaklıAkif Kabukcuoğlu % 100 % 44 % 34,4 % 20,8 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOZAKLI Akif Kabukcuoğlu % 100 % 43,96 % 34,43 % 20,77 % 0 % 0 % 0,76 SP
- KOZAKLI (30 Mar 2014) Celalettin Güven % 41,94 % 55,69 % 1,86 % 0 % 0 % 0,51 SP
-
MerkezRasim Arı % 100 % 51,6 % 34,3 % 0 % 10,3 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Rasim Arı % 100 % 51,58 % 34,33 % 0 % 10,27 % 0 % 2,09 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 52,45 % 42,69 % 1,87 % 0 % 0 % 1,61 SP
-
NarSüleyman Özçelik % 100 % 43,9 % 19,1 % 8,3 % 0 % 0 % 26,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NAR Süleyman Özçelik % 100 % 43,93 % 19,05 % 8,28 % 0 % 0 % 26,18 Bağımsız
- NAR (30 Mar 2014) Ali Erdoğmuş % 50,65 % 48,01 % 0 % 0 % 0 % 1,04 SP
-
OrtahisarMustafa Ateş % 100 % 55 % 29,4 % 15,4 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTAHİSAR Mustafa Ateş % 100 % 54,98 % 29,38 % 15,37 % 0 % 0 % 0,27 SP
- ORTAHİSAR (30 Mar 2014) İsmail Genç % 39,7 % 56,34 % 0 % 0 % 0 % 1,15 SP
-
ÖzkonakAbdülkadir Macit % 100 % 41,8 % 33,4 % 24,5 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZKONAK Abdülkadir Macit % 100 % 41,77 % 33,42 % 24,46 % 0 % 0 % 0,35 SP
- ÖZKONAK (30 Mar 2014) İlker Yürekli % 38,86 % 16,12 % 26,93 % 0 % 0 % 0,65 SP
-
SulusarayBayram Yılmaz % 100 % 59,1 % 38,7 % 1,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULUSARAY Bayram Yılmaz % 100 % 59,12 % 38,67 % 1,86 % 0 % 0 % 0,35 SP
- SULUSARAY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TatlarınErcan Selvi % 100 % 32,3 % 53,2 % 0 % 0 % 0 % 13,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TATLARIN Ercan Selvi % 100 % 32,33 % 53,16 % 0 % 0 % 0 % 13,17 BBP
- TATLARIN (30 Mar 2014) Ferhat Adıyaman % 53,65 % 45,39 % 0 % 0 % 0 % 0,95 SP
-
UçhisarOsman Süslü % 100 % 38,7 % 33,7 % 0 % 25,3 % 0 % 2,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UÇHİSAR Osman Süslü % 100 % 38,71 % 33,73 % 0 % 25,31 % 0 % 2,2 Bağımsız
- UÇHİSAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÜrgüpMehmet Aktürk % 100 % 46,5 % 13,6 % 39,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜRGÜP Mehmet Aktürk % 100 % 46,52 % 13,58 % 39,22 % 0 % 0 % 0,61 SP
- ÜRGÜP (30 Mar 2014) Fahri Yıldız % 41,71 % 38,67 % 18,73 % 0 % 0 % 0,52 SP
-
YazıhüyükCengiz Çavdar % 100 % 64 % 30,6 % 0 % 0 % 0 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAZIHÜYÜK Cengiz Çavdar % 100 % 63,98 % 30,63 % 0 % 0 % 0 % 5,38 SP
- YAZIHÜYÜK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
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