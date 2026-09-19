Seçim Nevşehir ACIGÖL Seçim Sonuçları – ACIGÖL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir ACIGÖL

Ercan Ertaş

AK Parti
%59,4
1.995 oy

Fatih Özdoğan

MHP
%39,5
1.328 oy

Diğer

%1
37 oy
Nevşehir - ACIGÖL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %59,4
  • %39,5
  • %1
  • %0,1
  • %59,4
  • %39,5
  • %1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %75,3
  • %19,4
  • %2,5
  • %0
  • %75,3
  • %19,4
  • %2,5
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
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AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Ertaş AK Parti
  • Fatih Özdoğan MHP
  • Hüseyin Özerkan SP
  • Muhammed Haydar Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen4.041
  • Kullanılan oy3.566
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.828
  • 30 Mar 143.368
  • 30 Mar 143.154
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,9
  • %59,4
  • %39,5
  • %98,9
  • %59,4
  • %39,5
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %1
  • %0,1
  • %1,1
  • %1
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Ertaş AK Parti
  • Fatih Özdoğan MHP
  • Hüseyin Özerkan SP
  • Muhammed Haydar Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen4.041
  • Kullanılan oy3.566
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.828
  • 30 Mar 143.368
  • 30 Mar 143.154
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ACIGÖL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,4
    1.995 oy
  • %39,5
    1.328 oy
  • %59,4
    1.995 oy
  • %39,5
    1.328 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %75,3
    2.376 oy
  • %19,4
    611 oy
  • %75,3
    2.376 oy
  • %19,4
    611 oy
  • SP
  • BTP
  • %1
    33 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %1
    33 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    80 oy
  • %0

      Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 217 / 217
      • %100
      • AK Parti
      • MHP
      • İYİ Parti
      • %51,6
        30.024 oy
      • %34,3
        19.983 oy
      • %10,3
        5.980 oy
      • %51,6
        30.024 oy
      • %34,3
        19.983 oy
      • %10,3
        5.980 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %52,5
        29.121 oy
      • %42,7
        23.702 oy
      • %0
        0 oy
      • %52,5
        29.121 oy
      • %42,7
        23.702 oy
      • %0
      • SP
      • BBP
      • DSP
      • %2,1
        1.216 oy
      • %1,3
        771 oy
      • %0,2
        112 oy
      • %2,1
        1.216 oy
      • %1,3
        771 oy
      • %0,2
        112 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,6
        896 oy
      • %0,6
        306 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,6
        896 oy
      • %0,6
        306 oy
      • %0
      • TKP
      • BTP
      • CHP
      • %0,1
        81 oy
      • %0,1
        45 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        81 oy
      • %0,1
        45 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        120 oy
      • %1,9
        1.038 oy
      • %0
      • %0,2
        120 oy
      • %1,9
        1.038 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3