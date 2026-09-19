Seçim Nevşehir ÜRGÜP Seçim Sonuçları – ÜRGÜP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Nevşehir ÜRGÜP

Mehmet Aktürk

AK Parti
%46,5
6.247 oy

Bekir Ödemiş

CHP
%39,2
5.267 oy

Diğer

%14
1.914 oy
Nevşehir - ÜRGÜP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %46,5
  • %39,2
  • %13,6
  • %0,6
  • %0,1
  • %46,5
  • %39,2
  • %13,6
  • %0,6
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %18,7
  • %38,7
  • %0,5
  • %0,1
  • %41,7
  • %18,7
  • %38,7
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
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AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aktürk AK Parti
  • Bekir Ödemiş CHP
  • Hasan Erdoğan MHP
  • Doğan Ak SP
  • Ahmet Büyükgöncü BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen16.041
  • Kullanılan oy13.757
  • Geçerli oy13.428
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.593
  • 30 Mar 1412.994
  • 30 Mar 1412.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ürgüp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,1
  • %46,5
  • %13,6
  • %60,1
  • %46,5
  • %13,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %39,2
  • %39,2
  • %39,2
  • %39,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
ACIGÖL
yukleniyor
AVANOS
yukleniyor
DERİNKUYU
yukleniyor
GÜLŞEHİR
yukleniyor
HACIBEKTAŞ
yukleniyor
KOZAKLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ÜRGÜP
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aktürk AK Parti
  • Bekir Ödemiş CHP
  • Hasan Erdoğan MHP
  • Doğan Ak SP
  • Ahmet Büyükgöncü BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen16.041
  • Kullanılan oy13.757
  • Geçerli oy13.428
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.593
  • 30 Mar 1412.994
  • 30 Mar 1412.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ürgüp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÜRGÜP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %46,5
    6.247 oy
  • %39,2
    5.267 oy
  • %46,5
    6.247 oy
  • %39,2
    5.267 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    5.262 oy
  • %18,7
    2.363 oy
  • %41,7
    5.262 oy
  • %18,7
    2.363 oy
  • MHP
  • SP
  • %13,6
    1.823 oy
  • %0,6
    82 oy
  • %13,6
    1.823 oy
  • %0,6
    82 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,7
    4.878 oy
  • %0,5
    66 oy
  • %38,7
    4.878 oy
  • %0,5
    66 oy
  • BTP
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    12 oy

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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