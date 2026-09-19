Seçim Kars SUSUZ Seçim Sonuçları – SUSUZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars SUSUZ

Oğuz Yantemur

CHP
%54
768 oy

Ali Yeğin

AK Parti
%43,8
622 oy

Diğer

%2
31 oy
Kars - SUSUZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54
  • %43,8
  • %1,9
  • %0,3
  • %0
  • %54
  • %43,8
  • %1,9
  • %0,3
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
  • %26,9
  • %9,8
  • %9,4
  • %0,2
  • %24,3
  • %26,9
  • %9,8
  • %9,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
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ARPAÇAY
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DİGOR
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KAĞIZMAN
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MERKEZ
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SARIKAMIŞ
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SELİM
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SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oğuz Yantemur CHP
  • Ali Yeğin AK Parti
  • Adem Can Daysal MHP
  • Yusuf Mahmutoğlu SP
  • Muharrem Urun BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen1.654
  • Kullanılan oy1.471
  • Geçerli oy1.421
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.717
  • 30 Mar 141.501
  • 30 Mar 141.463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Susuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %54
  • %54
  • %54
  • %54
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,7
  • %43,8
  • %1,9
  • %45,7
  • %43,8
  • %1,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,3
  • %0
  • %0,3
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oğuz Yantemur CHP
  • Ali Yeğin AK Parti
  • Adem Can Daysal MHP
  • Yusuf Mahmutoğlu SP
  • Muharrem Urun BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen1.654
  • Kullanılan oy1.471
  • Geçerli oy1.421
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.717
  • 30 Mar 141.501
  • 30 Mar 141.463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Susuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SUSUZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54
    768 oy
  • %43,8
    622 oy
  • %54
    768 oy
  • %43,8
    622 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    355 oy
  • %26,9
    394 oy
  • %24,3
    355 oy
  • %26,9
    394 oy
  • MHP
  • SP
  • %1,9
    27 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %1,9
    27 oy
  • %0,3
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,8
    144 oy
  • %9,4
    138 oy
  • %9,8
    144 oy
  • %9,4
    138 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    3 oy
  • %0,2
    3 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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