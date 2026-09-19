Seçim Kars MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars MERKEZ

Ayhan Bilgen

HDP
%29,6
12.192 oy

Çetin Nazik

MHP
%26,6
10.954 oy

Diğer

%43
18.078 oy
Kars - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,6
  • %26,6
  • %22,1
  • %18,5
  • %2,2
  • %29,6
  • %26,6
  • %22,1
  • %18,5
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
  • %28,4
  • %25,1
  • %0
  • %0
  • %19,3
  • %28,4
  • %25,1
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
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ARPAÇAY
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DİGOR
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KAĞIZMAN
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MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Bilgen HDP
  • Çetin Nazik MHP
  • Taner Toraman CHP
  • Naif Alibeyoğlu DSP
  • Settar Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen52.856
  • Kullanılan oy42.796
  • Geçerli oy41.224
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.495
  • 30 Mar 1440.746
  • 30 Mar 1439.150
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %26,6
  • %26,6
  • %26,6
  • %26,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %24,4
  • %22,1
  • %2,2
  • %24,4
  • %22,1
  • %2,2
  • Diğer
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %49,1
  • %29,6
  • %18,5
  • %0,5
  • %49,1
  • %29,6
  • %18,5
  • %0,5
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Bilgen HDP
  • Çetin Nazik MHP
  • Taner Toraman CHP
  • Naif Alibeyoğlu DSP
  • Settar Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen52.856
  • Kullanılan oy42.796
  • Geçerli oy41.224
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.495
  • 30 Mar 1440.746
  • 30 Mar 1439.150
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %18,5
    7.613 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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