31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars MERKEZ
Ayhan Bilgen
HDP
%29,6
12.192 oy
Çetin Nazik
MHP
%26,6
10.954 oy
Diğer
%43
18.078 oy
Kars - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 167 / 167
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ayhan Bilgen HDP
- Çetin Nazik MHP
- Taner Toraman CHP
- Naif Alibeyoğlu DSP
- Settar Kaya İYİ Parti
- Katılım oranı % 81
- Toplam seçmen52.856
- Kullanılan oy42.796
- Geçerli oy41.224
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1448.495
- 30 Mar 1440.746
- 30 Mar 1439.150
- Açılan sandık
- 167 / 167
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ayhan Bilgen HDP
- Çetin Nazik MHP
- Taner Toraman CHP
- Naif Alibeyoğlu DSP
- Settar Kaya İYİ Parti
- Katılım oranı % 81
- Toplam seçmen52.856
- Kullanılan oy42.796
- Geçerli oy41.224
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1448.495
- 30 Mar 1440.746
- 30 Mar 1439.150
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 167 / 167
- %100
Kars İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkyakaErgüder Toptaş % 100 % 57,3 % 42,2 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKYAKA Ergüder Toptaş % 100 % 57,26 % 42,16 % 0 % 0 % 0 % 0,41 SP
- AKYAKA (30 Mar 2014) Muhammet Toptaş % 35,6 % 4,62 % 59,51 % 0 % 0 % 0,17 BBP
-
ArpaçayErçetin Altay % 100 % 40,7 % 20,4 % 37,3 % 1,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARPAÇAY Erçetin Altay % 100 % 40,68 % 20,45 % 37,27 % 1,32 % 0 % 0,14 SP
- ARPAÇAY (30 Mar 2014) Erçetin Altay % 44,14 % 2,64 % 34,5 % 0 % 0 % 18,36 DSP
-
DağpınarAbubekir Erkmen % 100 % 44,4 % 0 % 1,2 % 0 % 54,2 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DAĞPINAR Abubekir Erkmen % 100 % 44,43 % 0 % 1,22 % 0 % 54,25 % 0,1 SP
- DAĞPINAR (30 Mar 2014) Vedat Salttürk % 48,96 % 0 % 0 % 0 % 51,04 % 0
-
DigorNebi Kerenciler % 100 % 58,6 % 0 % 0 % 0 % 40,2 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİGOR Nebi Kerenciler % 100 % 58,63 % 0 % 0 % 0 % 40,23 % 0,71 SP
- DİGOR (30 Mar 2014) Ekrem Bingül % 44,19 % 2,21 % 0 % 0 % 51,86 % 1,11 BTP
-
KağızmanNevzat Yıldız % 100 % 32,8 % 37,6 % 0 % 0 % 28,9 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAĞIZMAN Nevzat Yıldız % 100 % 32,83 % 37,6 % 0 % 0 % 28,93 % 0,42 SP
- KAĞIZMAN (30 Mar 2014) Nevzat Yıldız % 21,83 % 39,03 % 0 % 0 % 36,67 % 1,28 BTP
-
MerkezAyhan Bilgen % 100 % 0 % 26,6 % 22,1 % 2,2 % 29,6 % 18,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Ayhan Bilgen % 100 % 0 % 26,57 % 22,14 % 2,23 % 29,58 % 18,47 DSP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 25,05 % 28,39 % 25,13 % 0 % 19,33 % 0,76 SP
-
SarıkamışHarun Hayali % 100 % 35,5 % 42,2 % 6,4 % 0 % 14,4 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIKAMIŞ Harun Hayali % 100 % 35,46 % 42,25 % 6,41 % 0 % 14,41 % 1,31 SP
- SARIKAMIŞ (30 Mar 2014) Göksal Toksoy % 38,94 % 22,77 % 12,82 % 0 % 22,06 % 2,17 SP
-
SelimCoşkun Altun % 100 % 41,7 % 1,6 % 36,2 % 2,1 % 0 % 18,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELİM Coşkun Altun % 100 % 41,73 % 1,55 % 36,19 % 2,13 % 0 % 18,13 SP
- SELİM (30 Mar 2014) Coşkun Altun % 42,25 % 8,51 % 25,34 % 0 % 7,03 % 15,54 DP
-
SusuzOğuz Yantemur % 100 % 43,8 % 1,9 % 54 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUSUZ Oğuz Yantemur % 100 % 43,77 % 1,9 % 54,05 % 0 % 0 % 0,28 SP
- SUSUZ (30 Mar 2014) Oğuz Yantemur % 26,93 % 9,84 % 24,27 % 0 % 1,98 % 27,07 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 167 / 167
- %100
-
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