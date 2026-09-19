Seçim Kars AKYAKA Seçim Sonuçları – AKYAKA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars AKYAKA

Ergüder Toptaş

AK Parti
%57,3
690 oy

Murat Deniz

MHP
%42,2
508 oy

Diğer

%1
7 oy
Kars - AKYAKA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %57,3
  • %42,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %57,3
  • %42,2
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
  • %4,6
  • %0
  • %0,1
  • %35,6
  • %4,6
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
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ARPAÇAY
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DİGOR
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KAĞIZMAN
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MERKEZ
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SARIKAMIŞ
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SELİM
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SUSUZ
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  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergüder Toptaş AK Parti
  • Murat Deniz MHP
  • Metin Okçu SP
  • Birsen Karadere BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen1.429
  • Kullanılan oy1.259
  • Geçerli oy1.205
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.368
  • 30 Mar 141.169
  • 30 Mar 141.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %99,4
  • %57,3
  • %42,2
  • %99,4
  • %57,3
  • %42,2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergüder Toptaş AK Parti
  • Murat Deniz MHP
  • Metin Okçu SP
  • Birsen Karadere BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen1.429
  • Kullanılan oy1.259
  • Geçerli oy1.205
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.368
  • 30 Mar 141.169
  • 30 Mar 141.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKYAKA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,3
    690 oy
  • %42,2
    508 oy
  • %57,3
    690 oy
  • %42,2
    508 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
    408 oy
  • %4,6
    53 oy
  • %35,6
    408 oy
  • %4,6
    53 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0,1
    1 oy

      Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 167 / 167
      • %100
      • HDP
      • MHP
      • CHP
      • DSP
      • %29,6
        12.192 oy
      • %26,6
        10.954 oy
      • %22,1
        9.128 oy
      • %18,5
        7.613 oy
      • %29,6
        12.192 oy
      • %26,6
        10.954 oy
      • %22,1
        9.128 oy
      • %18,5
        7.613 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %19,3
        7.566 oy
      • %28,4
        11.116 oy
      • %25,1
        9.840 oy
      • %0
        0 oy
      • %19,3
        7.566 oy
      • %28,4
        11.116 oy
      • %25,1
        9.840 oy
      • %0
      • İYİ Parti
      • SP
      • VP
      • TKP
      • %2,2
        920 oy
      • %0,5
        221 oy
      • %0,3
        121 oy
      • %0,1
        38 oy
      • %2,2
        920 oy
      • %0,5
        221 oy
      • %0,3
        121 oy
      • %0,1
        38 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,8
        296 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
      • %0,8
        296 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • AK Parti
      • %0,1
        37 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        37 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,4
        167 oy
      • %25
        9.807 oy
      • %0,4
        167 oy
      • %25
        9.807 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3