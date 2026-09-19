Seçim Kars ARPAÇAY Seçim Sonuçları – ARPAÇAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars ARPAÇAY

Erçetin Altay

AK Parti
%40,7
585 oy

Enver Akkaya

CHP
%37,3
536 oy

Diğer

%22
317 oy
Kars - ARPAÇAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,7
  • %37,3
  • %20,4
  • %1,3
  • %0,1
  • %40,7
  • %37,3
  • %20,4
  • %1,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %34,5
  • %2,6
  • %0
  • %0,2
  • %44,1
  • %34,5
  • %2,6
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
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ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erçetin Altay AK Parti
  • Enver Akkaya CHP
  • Erdal Mert MHP
  • Talip Sönmez İYİ Parti
  • Abdullah Furkan Topaloğlu SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.667
  • Kullanılan oy1.476
  • Geçerli oy1.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.611
  • 30 Mar 141.442
  • 30 Mar 141.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arpaçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
  • %40,7
  • %20,4
  • %61,1
  • %40,7
  • %20,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,6
  • %37,3
  • %1,3
  • %38,6
  • %37,3
  • %1,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erçetin Altay AK Parti
  • Enver Akkaya CHP
  • Erdal Mert MHP
  • Talip Sönmez İYİ Parti
  • Abdullah Furkan Topaloğlu SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.667
  • Kullanılan oy1.476
  • Geçerli oy1.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.611
  • 30 Mar 141.442
  • 30 Mar 141.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arpaçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARPAÇAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %40,7
    585 oy
  • %37,3
    536 oy
  • %20,4
    294 oy
  • %40,7
    585 oy
  • %37,3
    536 oy
  • %20,4
    294 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    618 oy
  • %34,5
    483 oy
  • %2,6
    37 oy
  • %44,1
    618 oy
  • %34,5
    483 oy
  • %2,6
    37 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %1,3
    19 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %1,3
    19 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,4
    257 oy
  • %0
  • %18,4
    257 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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