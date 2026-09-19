Seçim Kars SELİM Seçim Sonuçları – SELİM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars SELİM

Coşkun Altun

AK Parti
%41,7
1.236 oy

İlyas Barış Koç

CHP
%36,2
1.072 oy

Diğer

%22
654 oy
Kars - SELİM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %41,7
  • %36,2
  • %18,1
  • %2,1
  • %1,6
  • %41,7
  • %36,2
  • %18,1
  • %2,1
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
  • %25,3
  • %0,8
  • %0
  • %8,5
  • %42,2
  • %25,3
  • %0,8
  • %0
  • %8,5
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Coşkun Altun AK Parti
  • İlyas Barış Koç CHP
  • Sayım Aldağ SP
  • Nazim İrfan Tanrıkulu İYİ Parti
  • Kayahan Avcı MHP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen3.629
  • Kullanılan oy3.096
  • Geçerli oy2.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.328
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.715
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,3
  • %41,7
  • %1,6
  • %43,3
  • %41,7
  • %1,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,3
  • %36,2
  • %2,1
  • %38,3
  • %36,2
  • %2,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %18,4
  • %18,1
  • %0,3
  • %18,4
  • %18,1
  • %0,3
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Coşkun Altun AK Parti
  • İlyas Barış Koç CHP
  • Sayım Aldağ SP
  • Nazim İrfan Tanrıkulu İYİ Parti
  • Kayahan Avcı MHP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen3.629
  • Kullanılan oy3.096
  • Geçerli oy2.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.328
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.715
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SELİM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %41,7
    1.236 oy
  • %36,2
    1.072 oy
  • %41,7
    1.236 oy
  • %36,2
    1.072 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    1.147 oy
  • %25,3
    688 oy
  • %42,2
    1.147 oy
  • %25,3
    688 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • %18,1
    537 oy
  • %2,1
    63 oy
  • %18,1
    537 oy
  • %2,1
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • %1,6
    46 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %1,6
    46 oy
  • %0,3
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,5
    231 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %8,5
    231 oy
  • %0,5
    13 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3