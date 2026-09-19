Seçim Kars KAĞIZMAN Seçim Sonuçları – KAĞIZMAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars KAĞIZMAN

Nevzat Yıldız

MHP
%37,6
3.555 oy

Nuri Turan

AK Parti
%32,8
3.104 oy

Diğer

%29
2.796 oy
Kars - KAĞIZMAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %37,6
  • %32,8
  • %28,9
  • %0,4
  • %0,2
  • %37,6
  • %32,8
  • %28,9
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %21,8
  • %36,7
  • %1,2
  • %1,3
  • %39
  • %21,8
  • %36,7
  • %1,2
  • %1,3
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Yıldız MHP
  • Nuri Turan AK Parti
  • Gögerçin Aras HDP
  • Mustafa Yemek SP
  • Fatıma Pehlivan BTP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen12.617
  • Kullanılan oy10.004
  • Geçerli oy9.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.013
  • 30 Mar 149.761
  • 30 Mar 149.346
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağızman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %70,4
  • %37,6
  • %32,8
  • %70,4
  • %37,6
  • %32,8
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %29,6
  • %28,9
  • %0,4
  • %0,2
  • %29,6
  • %28,9
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Yıldız MHP
  • Nuri Turan AK Parti
  • Gögerçin Aras HDP
  • Mustafa Yemek SP
  • Fatıma Pehlivan BTP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen12.617
  • Kullanılan oy10.004
  • Geçerli oy9.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.013
  • 30 Mar 149.761
  • 30 Mar 149.346
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağızman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAĞIZMAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %37,6
    3.555 oy
  • %32,8
    3.104 oy
  • %37,6
    3.555 oy
  • %32,8
    3.104 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    3.648 oy
  • %21,8
    2.040 oy
  • %39
    3.648 oy
  • %21,8
    2.040 oy
  • HDP
  • SP
  • %28,9
    2.735 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %28,9
    2.735 oy
  • %0,4
    40 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    3.427 oy
  • %1,2
    111 oy
  • %36,7
    3.427 oy
  • %1,2
    111 oy
  • BTP
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    120 oy
  • %1,3
    120 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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