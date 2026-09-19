Seçim Kars SARIKAMIŞ Seçim Sonuçları – SARIKAMIŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kars SARIKAMIŞ

Harun Hayali

MHP
%42,2
3.224 oy

Göksal Toksoy

AK Parti
%35,5
2.706 oy

Diğer

%23
1.701 oy
Kars - SARIKAMIŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %42,2
  • %35,5
  • %14,4
  • %6,4
  • %1,3
  • %42,2
  • %35,5
  • %14,4
  • %6,4
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,8
  • %38,9
  • %22,1
  • %12,8
  • %2,2
  • %22,8
  • %38,9
  • %22,1
  • %12,8
  • %2,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
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ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
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MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Hayali MHP
  • Göksal Toksoy AK Parti
  • Yaşar Aras HDP
  • Turgut Yurdakul CHP
  • Nesimi Demir SP
  • Katılım oranı % 76,5
  • Toplam seçmen10.393
  • Kullanılan oy7.952
  • Geçerli oy7.631
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.780
  • 30 Mar 148.693
  • 30 Mar 148.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkamış Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %77,7
  • %42,2
  • %35,5
  • %77,7
  • %42,2
  • %35,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %6,4
  • %6,4
  • %6,4
  • %6,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %15,9
  • %14,4
  • %1,3
  • %0,2
  • %15,9
  • %14,4
  • %1,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
AKYAKA
yukleniyor
ARPAÇAY
yukleniyor
DİGOR
yukleniyor
KAĞIZMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIKAMIŞ
yukleniyor
SELİM
yukleniyor
SUSUZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Hayali MHP
  • Göksal Toksoy AK Parti
  • Yaşar Aras HDP
  • Turgut Yurdakul CHP
  • Nesimi Demir SP
  • Katılım oranı % 76,5
  • Toplam seçmen10.393
  • Kullanılan oy7.952
  • Geçerli oy7.631
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.780
  • 30 Mar 148.693
  • 30 Mar 148.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkamış Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIKAMIŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %42,2
    3.224 oy
  • %35,5
    2.706 oy
  • %42,2
    3.224 oy
  • %35,5
    2.706 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,8
    1.890 oy
  • %38,9
    3.232 oy
  • %22,8
    1.890 oy
  • %38,9
    3.232 oy
  • HDP
  • CHP
  • %14,4
    1.100 oy
  • %6,4
    489 oy
  • %14,4
    1.100 oy
  • %6,4
    489 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,1
    1.831 oy
  • %12,8
    1.064 oy
  • %22,1
    1.831 oy
  • %12,8
    1.064 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,3
    100 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %1,3
    100 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    180 oy
  • %1,2
    103 oy
  • %2,2
    180 oy
  • %1,2
    103 oy

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • %29,6
    12.192 oy
  • %26,6
    10.954 oy
  • %22,1
    9.128 oy
  • %18,5
    7.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %2,2
    920 oy
  • %0,5
    221 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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