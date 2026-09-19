Seçim Rize GÜNEYSU Seçim Sonuçları – GÜNEYSU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize GÜNEYSU

Rıfat Özer

AK Parti
%84,4
2.396 oy

Sefer Özer

İYİ Parti
%12,5
355 oy

Diğer

%4
89 oy
Rize - GÜNEYSU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %84,4
  • %12,5
  • %2,6
  • %0,6
  • %84,4
  • %12,5
  • %2,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %80,8
  • %0
  • %2,9
  • %0,1
  • %80,8
  • %0
  • %2,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
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ÇAMLIHEMŞİN
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ÇAYELİ
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DEREPAZARI
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FINDIKLI
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
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KALKANDERE
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MERKEZ
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PAZAR
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rıfat Özer AK Parti
  • Sefer Özer İYİ Parti
  • Vahdet Erdoğan SP
  • Zafer Aktaş BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen3.599
  • Kullanılan oy3.012
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.315
  • 30 Mar 142.882
  • 30 Mar 142.785
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güneysu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %84,4
  • %84,4
  • %84,4
  • %84,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %12,5
  • %12,5
  • %12,5
  • %12,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3,1
  • %2,6
  • %0,6
  • %3,1
  • %2,6
  • %0,6
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rıfat Özer AK Parti
  • Sefer Özer İYİ Parti
  • Vahdet Erdoğan SP
  • Zafer Aktaş BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen3.599
  • Kullanılan oy3.012
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.315
  • 30 Mar 142.882
  • 30 Mar 142.785
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güneysu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜNEYSU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %84,4
    2.396 oy
  • %12,5
    355 oy
  • %84,4
    2.396 oy
  • %12,5
    355 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %80,8
    2.251 oy
  • %0
    0 oy
  • %80,8
    2.251 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %2,6
    73 oy
  • %0,6
    16 oy
  • %2,6
    73 oy
  • %0,6
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,9
    81 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %2,9
    81 oy
  • %0,1
    4 oy

      Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 216 / 216
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • İYİ Parti
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
        0 oy
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
      • SP
      • DSP
      • BTP
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • TKP
      • VP
      • MHP
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %4,2
        2.375 oy
      • %0
      • %0
      • %4,2
        2.375 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3