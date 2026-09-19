Seçim Rize ARDEŞEN Seçim Sonuçları – ARDEŞEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize ARDEŞEN

Avni Kahya

AK Parti
%48,7
7.012 oy

Tahsin Bekir Yazıcı

CHP
%40
5.748 oy

Diğer

%11
1.625 oy
Rize - ARDEŞEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %48,7
  • %40
  • %8,7
  • %2,4
  • %0,2
  • %48,7
  • %40
  • %8,7
  • %2,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %38,7
  • %4,2
  • %9
  • %0,2
  • %47,3
  • %38,7
  • %4,2
  • %9
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
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ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
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DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Kahya AK Parti
  • Tahsin Bekir Yazıcı CHP
  • Remzi Kutanoğlu MHP
  • Sait Eksilmez SP
  • Sedat Gerz BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen17.925
  • Kullanılan oy14.857
  • Geçerli oy14.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.766
  • 30 Mar 1415.266
  • 30 Mar 1414.768
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardeşen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,5
  • %48,7
  • %8,7
  • %57,5
  • %48,7
  • %8,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %40
  • %40
  • %40
  • %40
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %2,6
  • %2,4
  • %0,2
  • %2,6
  • %2,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Kahya AK Parti
  • Tahsin Bekir Yazıcı CHP
  • Remzi Kutanoğlu MHP
  • Sait Eksilmez SP
  • Sedat Gerz BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen17.925
  • Kullanılan oy14.857
  • Geçerli oy14.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.766
  • 30 Mar 1415.266
  • 30 Mar 1414.768
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardeşen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARDEŞEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,7
    7.012 oy
  • %40
    5.748 oy
  • %48,7
    7.012 oy
  • %40
    5.748 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    6.988 oy
  • %38,7
    5.711 oy
  • %47,3
    6.988 oy
  • %38,7
    5.711 oy
  • MHP
  • SP
  • %8,7
    1.256 oy
  • %2,4
    341 oy
  • %8,7
    1.256 oy
  • %2,4
    341 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,2
    617 oy
  • %9
    1.336 oy
  • %4,2
    617 oy
  • %9
    1.336 oy
  • BTP
  • %0,2
    28 oy
  • %0,2
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    28 oy
  • %0,2
    28 oy

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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