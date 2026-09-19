Seçim Rize MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize MERKEZ

Rahmi Metin

AK Parti
%73
35.761 oy

Ayhan Akyüz

CHP
%13,3
6.536 oy

Diğer

%14
6.700 oy
Rize - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %73
  • %13,3
  • %6,8
  • %5,5
  • %0,4
  • %73
  • %13,3
  • %6,8
  • %5,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
  • %4,9
  • %0
  • %22,5
  • %0,1
  • %67,9
  • %4,9
  • %0
  • %22,5
  • %0,1
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Metin AK Parti
  • Ayhan Akyüz CHP
  • Yakup Özkan İYİ Parti
  • Muhammet Kaçar SP
  • Yunus Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen67.952
  • Kullanılan oy52.109
  • Geçerli oy48.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.993
  • 30 Mar 1458.120
  • 30 Mar 1456.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %73
  • %73
  • %73
  • %73
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %20,1
  • %13,3
  • %6,8
  • %20,1
  • %13,3
  • %6,8
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %6,9
  • %5,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %6,9
  • %5,5
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Metin AK Parti
  • Ayhan Akyüz CHP
  • Yakup Özkan İYİ Parti
  • Muhammet Kaçar SP
  • Yunus Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen67.952
  • Kullanılan oy52.109
  • Geçerli oy48.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.993
  • 30 Mar 1458.120
  • 30 Mar 1456.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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