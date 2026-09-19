31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize İKİZDERE
Hakan Karagöz
MHP
%49,7
742 oy
Ali Fuat Yıldırım
AK Parti
%47,9
715 oy
Diğer
%2
35 oy
Rize - İKİZDERE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hakan Karagöz MHP
- Ali Fuat Yıldırım AK Parti
- Panbuli Tüfenk İYİ Parti
- İlyas Taşkın SP
- Yusuf Reşit Beyazal BTP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen1.794
- Kullanılan oy1.537
- Geçerli oy1.492
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.355
- 30 Mar 141.059
- 30 Mar 141.036
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hakan Karagöz MHP
- Ali Fuat Yıldırım AK Parti
- Panbuli Tüfenk İYİ Parti
- İlyas Taşkın SP
- Yusuf Reşit Beyazal BTP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen1.794
- Kullanılan oy1.537
- Geçerli oy1.492
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.355
- 30 Mar 141.059
- 30 Mar 141.036
İKİZDERE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Rize İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArdeşenAvni Kahya % 100 % 48,7 % 8,7 % 40 % 0 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARDEŞEN Avni Kahya % 100 % 48,75 % 8,73 % 39,96 % 0 % 0 % 2,37 SP
- ARDEŞEN (30 Mar 2014) Hakan Gültekin % 47,32 % 4,18 % 38,67 % 0 % 0 % 9,05 SP
-
BüyükköyHamza Saruhan % 100 % 69,4 % 29,2 % 0 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKKÖY Hamza Saruhan % 100 % 69,4 % 29,2 % 0 % 0 % 0 % 1,29 SP
- BÜYÜKKÖY (30 Mar 2014) Mustafa Külünkoğlu % 79,22 % 1,36 % 0 % 0 % 0 % 18,9 SP
-
ÇamlıhemşinOsman Haşimoğlu % 100 % 51,6 % 4,8 % 0 % 0 % 0 % 41,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMLIHEMŞİN Osman Haşimoğlu % 100 % 51,55 % 4,77 % 0 % 0 % 0 % 41,23 Bağımsız
- ÇAMLIHEMŞİN (30 Mar 2014) Osman Haşimoğlu % 47,97 % 4,96 % 10,9 % 0 % 0 % 32,8 Bağımsız
-
Çayeliİsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,5 % 49,7 % 0 % 5,9 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYELİ İsmail Hakkı Çiftçi % 100 % 41,51 % 49,66 % 0 % 5,88 % 0 % 2,7 SP
- ÇAYELİ (30 Mar 2014) Atilla Esmen % 54,88 % 10,56 % 2,02 % 0 % 0 % 32,1 SP
-
DerepazarıSelim Metin % 100 % 45,8 % 53,2 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEREPAZARI Selim Metin % 100 % 45,81 % 53,19 % 0 % 0 % 0 % 0,82 SP
- DEREPAZARI (30 Mar 2014) Yakup Samangül % 35,52 % 1,39 % 1,14 % 0 % 0 % 30,21 BBP
-
FındıklıErcüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,7 % 0 % 59,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FINDIKLI Ercüment Şahin Çervatoğlu % 100 % 39,65 % 0 % 59,55 % 0 % 0 % 0,56 SP
- FINDIKLI (30 Mar 2014) Adnan Özbalaban % 46,56 % 7,41 % 44,12 % 0 % 0 % 1,57 SP
-
GüneysuRıfat Özer % 100 % 84,4 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEYSU Rıfat Özer % 100 % 84,37 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 2,57 SP
- GÜNEYSU (30 Mar 2014) Halil Turan % 80,83 % 13,54 % 2,59 % 0 % 0 % 2,91 SP
-
HemşinHalim Kazim Bekar % 100 % 67,1 % 3,5 % 29 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HEMŞİN Halim Kazim Bekar % 100 % 67,14 % 3,51 % 29 % 0 % 0 % 0,18 SP
- HEMŞİN (30 Mar 2014) Halim Kazim Bekar % 56,84 % 1,63 % 40,48 % 0 % 0 % 0,96 SP
-
İkizdereHakan Karagöz % 100 % 47,9 % 49,7 % 0 % 1,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İKİZDERE Hakan Karagöz % 100 % 47,92 % 49,73 % 0 % 1,47 % 0 % 0,74 SP
- İKİZDERE (30 Mar 2014) Hasan Kösoğlu % 47,01 % 2,99 % 4,25 % 0 % 0 % 43,82 Bağımsız
-
İyidereSaffet Mete % 100 % 62,1 % 33,7 % 0 % 1,1 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İYİDERE Saffet Mete % 100 % 62,15 % 33,71 % 0 % 1,1 % 0 % 3,01 SP
- İYİDERE (30 Mar 2014) Ahmet Mete % 72,92 % 1,53 % 0,66 % 0 % 0 % 24,45 SP
-
KalkandereKenan Yıldırım % 100 % 64,3 % 3 % 0 % 1,7 % 0 % 30,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALKANDERE Kenan Yıldırım % 100 % 64,26 % 2,96 % 0 % 1,7 % 0 % 30,83 SP
- KALKANDERE (30 Mar 2014) Kenan Yıldırım % 43,63 % 1,13 % 0,65 % 0 % 0 % 54,28 SP
-
KendirliAlaettin Serdar % 100 % 59,4 % 2,9 % 0 % 0 % 0 % 22,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KENDİRLİ Alaettin Serdar % 100 % 59,38 % 2,87 % 0 % 0 % 0 % 22,34 Bağımsız
- KENDİRLİ (30 Mar 2014) Alaettin Serdar % 63,99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,01 SP
-
MadenliNecip Yazıcı % 100 % 42,8 % 28,1 % 0 % 0 % 0 % 27,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MADENLİ Necip Yazıcı % 100 % 42,79 % 28,1 % 0 % 0 % 0 % 27,6 BBP
- MADENLİ (30 Mar 2014) Necip Yazıcı % 44,14 % 24,41 % 0 % 0 % 0 % 23,63 BBP
-
MerkezRahmi Metin % 100 % 73 % 0 % 13,3 % 6,8 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Rahmi Metin % 100 % 72,99 % 0 % 13,34 % 6,76 % 0 % 5,54 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 67,85 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP
-
MuradiyeMusa Sureyya Balcı % 100 % 51,2 % 46,6 % 0 % 1,4 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MURADİYE Musa Sureyya Balcı % 100 % 51,24 % 46,65 % 0 % 1,38 % 0 % 0,74 SP
- MURADİYE (30 Mar 2014) Musa Sureyya Balcı % 59,39 % 36,35 % 0 % 0 % 0 % 3,89 SP
-
PazarAhmet Basa % 100 % 46,2 % 15 % 35,4 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZAR Ahmet Basa % 100 % 46,17 % 14,97 % 35,43 % 2,6 % 0 % 0,6 SP
- PAZAR (30 Mar 2014) Ahmet Basa % 52,93 % 6,88 % 37,73 % 0 % 0 % 1,48 SP
-
SalarhaHasan Kara % 100 % 59,2 % 36,9 % 0 % 2,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SALARHA Hasan Kara % 100 % 59,17 % 36,9 % 0 % 2,92 % 0 % 0,95 SP
- SALARHA (30 Mar 2014) - - - - - -
-
TuncaAhmet Naci Aytemiz % 100 % 61,4 % 38,2 % 0 % 0 % 0 % 0,4 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUNCA Ahmet Naci Aytemiz % 100 % 61,45 % 38,16 % 0 % 0 % 0 % 0,39 BTP
- TUNCA (30 Mar 2014) Ahmet Naci Aytemiz % 40,16 % 12,3 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 216 / 216
- %100
-
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