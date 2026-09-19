Seçim Rize ÇAMLIHEMŞİN Seçim Sonuçları – ÇAMLIHEMŞİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize ÇAMLIHEMŞİN

Osman Haşimoğlu

AK Parti
%51,6
714 oy

Saim Yılmaz

Bağımsız
%41,2
571 oy

Diğer

%7
100 oy
Rize - ÇAMLIHEMŞİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %51,6
  • %41,2
  • %4,8
  • %2,3
  • %0,1
  • %51,6
  • %41,2
  • %4,8
  • %2,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48
  • %32,8
  • %5
  • %1,8
  • %1,6
  • %48
  • %32,8
  • %5
  • %1,8
  • %1,6
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
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ÇAMLIHEMŞİN
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ÇAYELİ
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DEREPAZARI
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FINDIKLI
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
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KALKANDERE
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MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Haşimoğlu AK Parti
  • Saim Yılmaz Bağımsız
  • Eyüphan Zararsız MHP
  • Şenol Öksüz BTP
  • İbrahim Döne SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen1.642
  • Kullanılan oy1.434
  • Geçerli oy1.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.225
  • 30 Mar 141.034
  • 30 Mar 141.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıhemşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,3
  • %51,6
  • %4,8
  • %56,3
  • %51,6
  • %4,8
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %43,7
  • %41,2
  • %2,3
  • %0,1
  • %43,7
  • %41,2
  • %2,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Haşimoğlu AK Parti
  • Saim Yılmaz Bağımsız
  • Eyüphan Zararsız MHP
  • Şenol Öksüz BTP
  • İbrahim Döne SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen1.642
  • Kullanılan oy1.434
  • Geçerli oy1.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.225
  • 30 Mar 141.034
  • 30 Mar 141.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıhemşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAMLIHEMŞİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %51,6
    714 oy
  • %41,2
    571 oy
  • %51,6
    714 oy
  • %41,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48
    484 oy
  • %32,8
    331 oy
  • %48
    484 oy
  • %32,8
    331 oy
  • MHP
  • BTP
  • %4,8
    66 oy
  • %2,3
    32 oy
  • %4,8
    66 oy
  • %2,3
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5
    50 oy
  • %1,8
    18 oy
  • %5
    50 oy
  • %1,8
    18 oy
  • SP
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    16 oy
  • %1,6
    16 oy

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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