Seçim Rize PAZAR Seçim Sonuçları – PAZAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize PAZAR

Ahmet Basa

AK Parti
%46,2
4.203 oy

Kazım Balta

CHP
%35,4
3.225 oy

Diğer

%19
1.675 oy
Rize - PAZAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %46,2
  • %35,4
  • %15
  • %2,6
  • %0,6
  • %46,2
  • %35,4
  • %15
  • %2,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
  • %37,7
  • %6,9
  • %0
  • %1,5
  • %52,9
  • %37,7
  • %6,9
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Basa AK Parti
  • Kazım Balta CHP
  • Gülşah Bilaloğlu MHP
  • Tayfun Tan İYİ Parti
  • Hasan Taşkın SP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen11.918
  • Kullanılan oy9.453
  • Geçerli oy9.103
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.754
  • 30 Mar 148.891
  • 30 Mar 148.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
  • %46,2
  • %15
  • %61,1
  • %46,2
  • %15
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38
  • %35,4
  • %2,6
  • %38
  • %35,4
  • %2,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
  • %0
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Basa AK Parti
  • Kazım Balta CHP
  • Gülşah Bilaloğlu MHP
  • Tayfun Tan İYİ Parti
  • Hasan Taşkın SP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen11.918
  • Kullanılan oy9.453
  • Geçerli oy9.103
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.754
  • 30 Mar 148.891
  • 30 Mar 148.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PAZAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %46,2
    4.203 oy
  • %35,4
    3.225 oy
  • %15
    1.363 oy
  • %46,2
    4.203 oy
  • %35,4
    3.225 oy
  • %15
    1.363 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
    4.547 oy
  • %37,7
    3.241 oy
  • %6,9
    591 oy
  • %52,9
    4.547 oy
  • %37,7
    3.241 oy
  • %6,9
    591 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %2,6
    237 oy
  • %0,6
    55 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %2,6
    237 oy
  • %0,6
    55 oy
  • %0,2
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    127 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %1,5
    127 oy
  • %0,2
    15 oy
  • DSP
  • %0
    4 oy
  • %0
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 216 / 216
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • %73
    35.761 oy
  • %13,3
    6.536 oy
  • %6,8
    3.314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,9
    38.266 oy
  • %4,9
    2.769 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • %5,5
    2.715 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0,4
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %22,5
    12.669 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    2.375 oy
  • %0
  • %0
  • %4,2
    2.375 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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