Seçim Rize FINDIKLI Seçim Sonuçları – FINDIKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize FINDIKLI

Ercüment Şahin Çervatoğlu

CHP
%59,5
4.259 oy

Mustafa Kasım Zorlu

AK Parti
%39,7
2.836 oy

Diğer

%0
57 oy
Rize - FINDIKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %59,5
  • %39,7
  • %0,6
  • %0,2
  • %59,5
  • %39,7
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %46,6
  • %1,6
  • %0,2
  • %44,1
  • %46,6
  • %1,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
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ÇAMLIHEMŞİN
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DEREPAZARI
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FINDIKLI
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
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KALKANDERE
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MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
  • Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
  • Onur Öztürk SP
  • Necat Demir BTP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen8.582
  • Kullanılan oy7.394
  • Geçerli oy7.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.599
  • 30 Mar 146.689
  • 30 Mar 146.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fındıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %59,5
  • %59,5
  • %59,5
  • %59,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercüment Şahin Çervatoğlu CHP
  • Mustafa Kasım Zorlu AK Parti
  • Onur Öztürk SP
  • Necat Demir BTP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen8.582
  • Kullanılan oy7.394
  • Geçerli oy7.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.599
  • 30 Mar 146.689
  • 30 Mar 146.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fındıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

FINDIKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %59,5
    4.259 oy
  • %39,7
    2.836 oy
  • %59,5
    4.259 oy
  • %39,7
    2.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    2.818 oy
  • %46,6
    2.974 oy
  • %44,1
    2.818 oy
  • %46,6
    2.974 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,6
    40 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    100 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %1,6
    100 oy
  • %0,2
    13 oy

      Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 216 / 216
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • İYİ Parti
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
        0 oy
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
      • SP
      • DSP
      • BTP
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • TKP
      • VP
      • MHP
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %4,2
        2.375 oy
      • %0
      • %0
      • %4,2
        2.375 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3