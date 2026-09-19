Seçim Rize DEREPAZARI Seçim Sonuçları – DEREPAZARI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Rize DEREPAZARI

Selim Metin

MHP
%53,2
1.557 oy

Ahmet Ayhan Yıldız

AK Parti
%45,8
1.341 oy

Diğer

%1
29 oy
Rize - DEREPAZARI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %53,2
  • %45,8
  • %0,8
  • %0,2
  • %53,2
  • %45,8
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
  • %35,5
  • %3,8
  • %1,9
  • %1,4
  • %35,5
  • %3,8
  • %1,9
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selim Metin MHP
  • Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Gülten Artan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.430
  • Kullanılan oy3.014
  • Geçerli oy2.927
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.161
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.731
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derepazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99
  • %53,2
  • %45,8
  • %99
  • %53,2
  • %45,8
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ÇHM ÇAY FND İKZ KLD PZR MER GNY DRP HMŞ İYD
ARDEŞEN
yukleniyor
ÇAMLIHEMŞİN
yukleniyor
ÇAYELİ
yukleniyor
DEREPAZARI
yukleniyor
FINDIKLI
yukleniyor
GÜNEYSU
yukleniyor
HEMŞİN
yukleniyor
İKİZDERE
yukleniyor
İYİDERE
yukleniyor
KALKANDERE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selim Metin MHP
  • Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti
  • Beytullah Yılmaz SP
  • Gülten Artan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.430
  • Kullanılan oy3.014
  • Geçerli oy2.927
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.161
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.731
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derepazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEREPAZARI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %53,2
    1.557 oy
  • %45,8
    1.341 oy
  • %53,2
    1.557 oy
  • %45,8
    1.341 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    38 oy
  • %35,5
    970 oy
  • %1,4
    38 oy
  • %35,5
    970 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    24 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,8
    24 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    103 oy
  • %1,9
    53 oy
  • %3,8
    103 oy
  • %1,9
    53 oy

      Rize İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Rize ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Rize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 216 / 216
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • İYİ Parti
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • %73
        35.761 oy
      • %13,3
        6.536 oy
      • %6,8
        3.314 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
        0 oy
      • %67,9
        38.266 oy
      • %4,9
        2.769 oy
      • %0
      • SP
      • DSP
      • BTP
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • %5,5
        2.715 oy
      • %0,4
        196 oy
      • %0,4
        184 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • %22,5
        12.669 oy
      • %0,1
        33 oy
      • %0,1
        83 oy
      • TKP
      • VP
      • MHP
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        155 oy
      • %0,3
        136 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %4,2
        2.375 oy
      • %0
      • %0
      • %4,2
        2.375 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3