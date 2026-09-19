31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karabük ESKİPAZAR
Hüseyin Dönmez
MHP
%56,8
2.235 oy
Mustafa Yarkan
AK Parti
%33,1
1.301 oy
Diğer
%10
399 oy
Karabük - ESKİPAZAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hüseyin Dönmez MHP
- Mustafa Yarkan AK Parti
- Uğur Kayabaşı İYİ Parti
- Niyazi Küçükyılmaz BBP
- Ramazan Turan SP
- Katılım oranı % 88,4
- Toplam seçmen4.702
- Kullanılan oy4.157
- Geçerli oy3.935
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.061
- 30 Mar 144.544
- 30 Mar 144.326
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hüseyin Dönmez MHP
- Mustafa Yarkan AK Parti
- Uğur Kayabaşı İYİ Parti
- Niyazi Küçükyılmaz BBP
- Ramazan Turan SP
- Katılım oranı % 88,4
- Toplam seçmen4.702
- Kullanılan oy4.157
- Geçerli oy3.935
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.061
- 30 Mar 144.544
- 30 Mar 144.326
ESKİPAZAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Eflaniİbrahim Ertuğrul % 100 % 45,1 % 31,4 % 0 % 8,7 % 0 % 14,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EFLANİ İbrahim Ertuğrul % 100 % 45,08 % 31,41 % 0 % 8,72 % 0 % 14,63 SP
- EFLANİ (30 Mar 2014) İbrahim Ertuğrul % 37,39 % 27,57 % 0,62 % 0 % 0 % 27,02 SP
-
EskipazarHüseyin Dönmez % 100 % 33,1 % 56,8 % 0 % 4 % 0 % 3,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESKİPAZAR Hüseyin Dönmez % 100 % 33,06 % 56,8 % 0 % 4,02 % 0 % 3,18 BBP
- ESKİPAZAR (30 Mar 2014) Dursun Baş % 42,76 % 28,16 % 1,27 % 0 % 0 % 22,72 BBP
-
MerkezRafet Vergili % 100 % 39 % 39,8 % 0 % 18,1 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Rafet Vergili % 100 % 38,96 % 39,83 % 0 % 18,09 % 0 % 1,4 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 42,76 % 51,81 % 2,61 % 0 % 0 % 2,17 SP
-
OvacıkYakup Narter % 100 % 52,9 % 15,7 % 30,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OVACIK Yakup Narter % 100 % 52,88 % 15,71 % 30,89 % 0 % 0 % 0,26 SP
- OVACIK (30 Mar 2014) Mustafa Dursun % 30,75 % 62,19 % 3,87 % 0 % 0 % 2,28 SP
-
SafranboluElif Köse % 100 % 38,5 % 16,3 % 42,2 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAFRANBOLU Elif Köse % 100 % 38,45 % 16,27 % 42,24 % 0 % 0 % 1,61 SP
- SAFRANBOLU (30 Mar 2014) Necdet Aksoy % 39,81 % 30,37 % 25,16 % 0 % 0 % 3,18 SP
-
YeniceZeki Çaylı % 100 % 37,5 % 41,1 % 20,1 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİCE Zeki Çaylı % 100 % 37,5 % 41,06 % 20,06 % 0 % 0 % 1,16 SP
- YENİCE (30 Mar 2014) Zeki Çaylı % 57,04 % 3,44 % 36,72 % 0 % 0 % 2,36 SP
-
YortanAli Şık % 100 % 44,3 % 53 % 0 % 2,1 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YORTAN Ali Şık % 100 % 44,26 % 52,96 % 0 % 2,12 % 0 % 0,66 SP
- YORTAN (30 Mar 2014) Yılmaz Tiryaki % 48,06 % 46,12 % 0 % 0 % 0 % 3,49 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 244
- %100
-
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