Seçim Karabük ESKİPAZAR Seçim Sonuçları – ESKİPAZAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karabük ESKİPAZAR

Hüseyin Dönmez

MHP
%56,8
2.235 oy

Mustafa Yarkan

AK Parti
%33,1
1.301 oy

Diğer

%10
399 oy
Karabük - ESKİPAZAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • %56,8
  • %33,1
  • %4
  • %3,2
  • %2
  • %56,8
  • %33,1
  • %4
  • %3,2
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,2
  • %42,8
  • %0
  • %22,7
  • %3,6
  • %28,2
  • %42,8
  • %0
  • %22,7
  • %3,6
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
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ESKİPAZAR
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MERKEZ
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OVACIK
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SAFRANBOLU
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YENİCE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Dönmez MHP
  • Mustafa Yarkan AK Parti
  • Uğur Kayabaşı İYİ Parti
  • Niyazi Küçükyılmaz BBP
  • Ramazan Turan SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.702
  • Kullanılan oy4.157
  • Geçerli oy3.935
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.061
  • 30 Mar 144.544
  • 30 Mar 144.326
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskipazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %89,9
  • %56,8
  • %33,1
  • %89,9
  • %56,8
  • %33,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %4
  • %4
  • %4
  • %4
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %6,1
  • %3,2
  • %2
  • %0,7
  • %6,1
  • %3,2
  • %2
  • %0,7
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
yukleniyor
ESKİPAZAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
SAFRANBOLU
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Dönmez MHP
  • Mustafa Yarkan AK Parti
  • Uğur Kayabaşı İYİ Parti
  • Niyazi Küçükyılmaz BBP
  • Ramazan Turan SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.702
  • Kullanılan oy4.157
  • Geçerli oy3.935
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.061
  • 30 Mar 144.544
  • 30 Mar 144.326
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskipazar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ESKİPAZAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %56,8
    2.235 oy
  • %33,1
    1.301 oy
  • %4
    158 oy
  • %56,8
    2.235 oy
  • %33,1
    1.301 oy
  • %4
    158 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,2
    1.218 oy
  • %42,8
    1.850 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,2
    1.218 oy
  • %42,8
    1.850 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %3,2
    125 oy
  • %2
    79 oy
  • %0,7
    28 oy
  • %3,2
    125 oy
  • %2
    79 oy
  • %0,7
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,7
    983 oy
  • %3,6
    154 oy
  • %1,2
    50 oy
  • %22,7
    983 oy
  • %3,6
    154 oy
  • %1,2
    50 oy
  • BTP
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    16 oy
  • %0,4
    16 oy

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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