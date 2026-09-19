Seçim Karabük MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karabük MERKEZ

Rafet Vergili

MHP
%39,8
25.429 oy

Burhanettin Uysal

AK Parti
%39
24.874 oy

Diğer

%21
13.545 oy
Karabük - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %39,8
  • %39
  • %18,1
  • %1,4
  • %1,1
  • %39,8
  • %39
  • %18,1
  • %1,4
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
  • %42,8
  • %0
  • %2,2
  • %0,3
  • %51,8
  • %42,8
  • %0
  • %2,2
  • %0,3
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
yukleniyor
ESKİPAZAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
SAFRANBOLU
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rafet Vergili MHP
  • Burhanettin Uysal AK Parti
  • Dursun Altıparmak İYİ Parti
  • Mehmet Yüce SP
  • Mahmut Malkoç BBP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen79.727
  • Kullanılan oy66.527
  • Geçerli oy63.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.269
  • 30 Mar 1469.710
  • 30 Mar 1466.516
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %78,8
  • %39,8
  • %39
  • %78,8
  • %39,8
  • %39
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %18,1
  • %18,1
  • %18,1
  • %18,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %3,1
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,3
  • %3,1
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,3
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
yukleniyor
ESKİPAZAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
SAFRANBOLU
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rafet Vergili MHP
  • Burhanettin Uysal AK Parti
  • Dursun Altıparmak İYİ Parti
  • Mehmet Yüce SP
  • Mahmut Malkoç BBP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen79.727
  • Kullanılan oy66.527
  • Geçerli oy63.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.269
  • 30 Mar 1469.710
  • 30 Mar 1466.516
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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