Seçim Karabük SAFRANBOLU Seçim Sonuçları – SAFRANBOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karabük SAFRANBOLU

Elif Köse

CHP
%42,2
12.559 oy

Ali Kaya

AK Parti
%38,5
11.432 oy

Diğer

%20
5.740 oy
Karabük - SAFRANBOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %42,2
  • %38,5
  • %16,3
  • %1,6
  • %0,9
  • %42,2
  • %38,5
  • %16,3
  • %1,6
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
  • %39,8
  • %30,4
  • %3,2
  • %0,4
  • %25,2
  • %39,8
  • %30,4
  • %3,2
  • %0,4
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
yukleniyor
ESKİPAZAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
SAFRANBOLU
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Elif Köse CHP
  • Ali Kaya AK Parti
  • Kadın Fatma Danışman MHP
  • Orhan Gökmen SP
  • Halil İbrahim Karataş BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen36.766
  • Kullanılan oy30.637
  • Geçerli oy29.731
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.311
  • 30 Mar 1427.970
  • 30 Mar 1426.895
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Safranbolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,7
  • %38,5
  • %16,3
  • %54,7
  • %38,5
  • %16,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,2
  • %42,2
  • %42,2
  • %42,2
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %3
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,5
  • %3
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,5
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
EFLANİ
yukleniyor
ESKİPAZAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
SAFRANBOLU
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Elif Köse CHP
  • Ali Kaya AK Parti
  • Kadın Fatma Danışman MHP
  • Orhan Gökmen SP
  • Halil İbrahim Karataş BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen36.766
  • Kullanılan oy30.637
  • Geçerli oy29.731
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.311
  • 30 Mar 1427.970
  • 30 Mar 1426.895
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Safranbolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SAFRANBOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %42,2
    12.559 oy
  • %38,5
    11.432 oy
  • %42,2
    12.559 oy
  • %38,5
    11.432 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    6.767 oy
  • %39,8
    10.706 oy
  • %25,2
    6.767 oy
  • %39,8
    10.706 oy
  • MHP
  • SP
  • %16,3
    4.837 oy
  • %1,6
    478 oy
  • %16,3
    4.837 oy
  • %1,6
    478 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    8.169 oy
  • %3,2
    854 oy
  • %30,4
    8.169 oy
  • %3,2
    854 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,9
    264 oy
  • %0,5
    161 oy
  • %0,9
    264 oy
  • %0,5
    161 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    111 oy
  • %0,7
    178 oy
  • %0,4
    111 oy
  • %0,7
    178 oy

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %0,3
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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